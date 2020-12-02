BionTech CEO'su Şahin'den İngiltere'nin onay verdiği aşıyla ilgili ilk yorum: Son derece titiz çalıştık

Pfizer ve BionTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için ilk resmi izni veren ülke İngiltere oldu. "Son derece titiz çalıştık" diyen BioNTech CEO'su Şahin, bu gelişmenin dünya çapındaki klinik araştırmalar dışında kalan insanların koronavirüse karşı aşı olma fırsatına ilk kez sahip olacağı anlamına geldiğini söyledi.

İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımı resmi olarak onaylandı. Türk profesör Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman BioNTech ve ABD'li ortakları Pfizer'in geliştirdiği korona aşısı, yüksek koruma sağlaması sonrasında tüm dünyaya umut olmuştu.

Aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere genelinde mevcut olacağı belirtildi. Yetkililer, öncelikli olarak aşılanacak gruplara ilişkin son tavsiyelerini yakında yayınlayacaklarını duyurdu.

PROF. DR. ŞAHİN: İLK KEZ AŞI OLMA FIRSATINA SAHİP OLACAKLAR

BionTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri aşıya İngiltere'nin onay vermesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, dünya çapındaki klinik araştırmalar dışında kalan insanların Covid-19'a karşı aşı olma fırsatına ilk kez sahip olacağını söyledi. Şahin, düzenleyici verilerin "bilimsel olarak titiz ve son derece etik bir araştırma ve geliştirme programının" sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

PFIZER CEO'SU BOURLA: TARİHİ BİR AN

Pfizer CEO'su Albert Bourla da yaptığı açıklamada , acil durum yetkilendirmesini "Covid-19'a karşı mücadelede tarihi bir an" olarak değerlendirdi. "Bu yetkilendirme, bilimin kazanacağını ilk ilan ettiğimizden beri üzerinde çalıştığımız bir hedeftir. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nu dikkatli bir değerlendirme yapma ve insanları korumaya yardımcı olmak için zamanında harekete geçmesi nedeniyle alkışlıyoruz" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: AŞI İNGİLTERE GENELİNDE KULLANIMA SUNULACAK

Aşının önümüzdeki haftadan itibaren İngiltere genelinde kullanıma sunulacağını söyleyen Sağlık Bakanlığı sözcüsü, "Aşılama programının başarısına yardımcı olmak için, virüsü daha da baskılayabilmemiz ve Ulusal Sağlık Sistemimizin çökmeden işini yapmasına izin verebilmemiz için herkesin kendi rolünü oynamaya ve bölgelerinde gerekli kısıtlamalara uymaya devam etmesi hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.