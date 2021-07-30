Biontech ikinci doz ne zaman olmalı? Sinovac ikinci doz ne zaman olmalı? 3. doz aşı ne zaman?

Covid 19 ile mücadele de en etkili yöntem olarak açıklanan aşılanma tüm hızıyla sürerken ikinci dozu olacak vatandaşlar ise "Biontech ikinci doz ne zaman olmalı? Sinovac ikinci doz ne zaman olmalı*" sorularının cevabını aratmakta. Peki, ikinci doz aşılar ne zaman olmalı?

Son dönemde delta varyantıyla daha korkutucu bir hal alan Koronavirüs ile mücadelede en etkili yol aşılama. Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ederken, 26 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 1. Doz Aşı uygulanan kişi sayısı 39.594.353 olarak bildirildi. Birçok kişi yerli aşı Turkovac'ın çıkışını beklerken şuan Biontech ve Sinovac aşıları uygulanmakta. İlk doz aşı uygulanan kişilerin en çok merak ettiği konu ise ikinci doz aşıların ne zaman uygulanması gerektiği oldu. İkinci doz aşıların ne zaman yapılması gerektiği ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİONTECH İKİNCİ DOZ NE ZAMAN OLMALI?

Geçtiğimiz günlerde yapılan bilim kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, Biontech aşısının ikinci dozunun uygulanması için verilmesi gereken ara ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, yaptığı açıklama ile uygulanan ilk doz ile ikinci doz Biontech aşılarının arasında en az 3 hafta olması gerektiğini dile getirdi.

SİNOVAC İKİNCİ DOZ NE ZAMAN OLMALI?

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada Sinovac aşısının ilk dozunun ardından, ikinci dozun 4 hafta sonra uygulanabileceğini belirtti.

KOCA'NIN AÇIKLAMASININ TAMAMI ŞÖYLE;

Fahrettin Koca, "Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler. Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır."

3. DOZ AŞI NE ZAMAN?

Şimdiki veriler BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklık yanıtının güçlü bir şekilde 9-12 ay devam ettiğini gösterdiğinden 2 doz BioNTech olan kişilerin 9-12 ay boyunca ek doz aşı olmalarına gerek yoktur. Bu kişilerde 3. doz aşıya ihtiyaç olup olmayacağı ve ne zaman olacağı bu konuda yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarına ve ortaya çıkabilecek yeni varyantlara göre belli olacaktır. Sadece BioNTech bulunan ülkelerde 2 doz uygulanmaktadır.

SİNOVAC AŞISI OLANLAR 3. DOZ AŞIYI HANGİ AŞIDAN OLMALI?

İki doz Sinovac aşısı olan kişilerde oluşan bağışıklık yanıtının 3-6 ay içerisinde giderek azaldığı gözlenmektedir. Ayrıca Sinovac aşısının tüm dünyada birkaç ay içinde hakim hale gelmesi beklenen Delta varyantına karşı etkisi de sınırlı gözükmektedir. Bu nedenlerle iki doz Sinovac aşısı olanların ikinci dozdan 3-6 ay sonra 3. doz (hatırlatma veya rapel) aşıyı olması hem kendilerinin korunması hem de Delta varyantının yayılmasının önlenmesi açısından akılcı olacaktır.Bu kişilerde 3. doz aşı Sinovac ile uygulanabilir. Ancak Delta varyantına karşı koruyuculuğu sağlamak açısından, özellikle sağlık çalışanları, kalabalık yerlerde çalışanlar gibi virüsle karşılaşma olasılığı yüksek kişilerin, ayrıca daha güçlü bağışıklık oluşturduğu için ileri yaştaki kişiler ve bağışıklık yetmezliği olanların 3. doz aşıyı BioNTech ile olması tercih edilmelidir.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER HANGİ AŞIDAN OLMALI?

Hastalığı geçirmiş olan kişilere 3-6. aydan itibaren tek doz BioNTech aşısının uygulanması ile yüksek düzeyde bağışıklık yanıtı oluştuğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Daha az sayıda veri olmakla birlikte hastalığı geçirmiş olan kişilere iki doz olmak kaydıyla Sinovac aşısı uygulamasının da yüksek düzeyde bağışıklık sağladığı gösterilmiştir. Bu konuda kesin öneride bulunmak için hastalığı geçirenlere tek doz BioNTech veya iki doz Sinovac uygulamalarından hangisinin daha faydalı olacağını araştıran çalışma sonuçlarına ihtiyaç vardır. Ancak eldeki verilerle Delta varyantının yayılmasının önlenmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasının engellenebilmesi için hastalığı geçirenlere 3-6 ay sonra BioNTech aşısının uygulanması daha akılcı görünmektedir.

2 DOZ AŞI OLDUKTAN SONRA COVİD'E YAKALANANLAR 3. DOZ AŞI OLABİLİR Mİ?

Bir veya iki doz sonrasında COVID geçiren kişiler tıpkı aşılanmamış ve COVID geçirmiş kişiler gibi hastalıktan sonra 3-6. aydan itibaren aşılanabilecekleri düşünülmektedir. Bir doz Sinovac aşısından sonra COVID geçirmiş olanların 3-6. aydan itibaren olacakları aşı birinci dozla aynı aşı olabileceği gibi hem kendilerinin korunması hem de Delta varyantının yayılmasının önlenmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasının engellenebilmesi açısından BioNTech aşısı olmaları doğru olacaktır.