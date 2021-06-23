BioNTech, Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech'in CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, ülkemizde 77 kişide görülen Delta varyantının baskın tür haline geleceğini ifade etti. Gelişme sonrası BioNTech, Delta varyantına karşı etkili mi, merak edilid. Peki, BioNTech, Delta varyantına karşı etkili mi?

Koronavirüse karşı tüm dünyaya umut olan BioNTech aşısının mucitlerinden Prof. Dr. Uğur Şahin, şirketin çevrim içi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşı etkisi hakkında açıklama yaptı. Peki, BioNTech, Delta varyantına karşı etkili mi? İşte, detaylar…

BİONTECH, DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

BioNTech'in CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, ülkemizde 77 kişide görülen Delta varyantının baskın tür haline geleceğini ifade etti. BioNTech aşısının bu mutasyon karşısında da etkili olduğunu söyleyen Şahin, hatırlatma dozuna ilişkin olarak da "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum" dedi.

3. DOZ GEREKLİ Mİ?

BioNTech kurucusu, "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz." dedi. Şahin ABD'li ortakları Pfizer ile bu yıl üç milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirterek, gelecek yıl ise bu rakamın daha da artacağını söyledi. BioNTech, söz konusu aşıların en az yüzde 50'sini kendi üretmeyi planlıyor.