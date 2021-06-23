BioNTech, Delta varyantına karşı etkili mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BioNTech, Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech, Delta varyantına karşı etkili mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

BioNTech'in CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, ülkemizde 77 kişide görülen Delta varyantının baskın tür haline geleceğini ifade etti. Gelişme sonrası BioNTech, Delta varyantına karşı etkili mi, merak edilid. Peki, BioNTech, Delta varyantına karşı etkili mi?

Koronavirüse karşı tüm dünyaya umut olan BioNTech aşısının mucitlerinden Prof. Dr. Uğur Şahin, şirketin çevrim içi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşı etkisi hakkında açıklama yaptı. Peki, BioNTech, Delta varyantına karşı etkili mi? İşte, detaylar…

BİONTECH, DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

BioNTech'in CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, ülkemizde 77 kişide görülen Delta varyantının baskın tür haline geleceğini ifade etti. BioNTech aşısının bu mutasyon karşısında da etkili olduğunu söyleyen Şahin, hatırlatma dozuna ilişkin olarak da "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum" dedi.

3. DOZ GEREKLİ Mİ?

BioNTech kurucusu, "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz." dedi. Şahin ABD'li ortakları Pfizer ile bu yıl üç milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirterek, gelecek yıl ise bu rakamın daha da artacağını söyledi. BioNTech, söz konusu aşıların en az yüzde 50'sini kendi üretmeyi planlıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Poyraz Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Selçuk Tekay Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Mert Müldür Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BioNTech, Delta varyantına karşı etkili mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 11:28:06. #1.14#

title