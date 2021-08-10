Biontech 3. doz var mı? Kimler 3. doz aşı olacak? Biontech aşısı zorunlu mu, ne zaman yapılır?

Son Dakika: Koronavirüs ile mücadele de en önemli yollardan biri ise aşılanmak. Biontech ve Sinovac aşıları iki doz halinde vatandaşlara yapıldı. Çünkü dozun da olunması gerektiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşının Biontech veya Sinovac aşısı olabileceğini söyledi. Peki, Kimler Biontech aşısı olabilir? Biontech 3. doz var mı? Kimler 3. doz aşı olacak? Biontech aşısı zorunlu mu, ne zaman yapılır? 3. doz aşı ne zaman olunmalı?

Son Dakika: 3. doz aşı ile aramalar devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Aşılara yönelen vatandaşlar 3. doz aşıyı ne zaman yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Kimler Biontech aşısı olabilir? Biontech 3. doz var mı? Kimler 3. doz aşı olacak? Biontech aşısı zorunlu mu, ne zaman yapılır? 3. doz aşı ne zaman olunmalı? İşte detaylar haberimizde...

BİONTECH AŞISI 3. DOZ VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3. doz aşı ile ilgili son açıklamalarına göre 2 doz Sinovac aşısı olmuş 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabiliyorlar.

3. doz aşının hangi aşı olduğu ile ilgili kısıtlama yok. Kişi tercihine göre 3. doz aşıyı olabilir.

2 DOZ AŞI OLDUKTAN SONRA COVİD'E YAKALANANLAR 3. DOZ AŞI OLABİLİR Mİ?

Bir veya iki doz sonrasında COVID geçiren kişiler tıpkı aşılanmamış ve COVID geçirmiş kişiler gibi hastalıktan sonra 3-6. aydan itibaren aşılanabilecekleri düşünülmektedir. Bir doz Sinovac aşısından sonra COVID geçirmiş olanların 3-6. aydan itibaren olacakları aşı birinci dozla aynı aşı olabileceği gibi hem kendilerinin korunması hem de Delta varyantının yayılmasının önlenmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasının engellenebilmesi açısından BioNTech aşısı olmaları doğru olacaktır.

BİONTECH AŞISI OLANLAR 3. DOZ AŞI OLACAK MI?

Şimdiki veriler BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklık yanıtının güçlü bir şekilde 9-12 ay devam ettiğini gösterdiğinden 2 doz BioNTech olan kişilerin 9-12 ay boyunca ek doz aşı olmalarına gerek yoktur. Bu kişilerde 3. doz aşıya ihtiyaç olup olmayacağı ve ne zaman olacağı bu konuda yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarına ve ortaya çıkabilecek yeni varyantlara göre belli olacaktır. Sadece BioNTech bulunan ülkelerde 2 doz uygulanmaktadır.

SİNOVAC AŞISI OLANLAR 3. DOZ AŞIYI HANGİ AŞIDAN OLMALI?

İki doz Sinovac aşısı olan kişilerde oluşan bağışıklık yanıtının 3-6 ay içerisinde giderek azaldığı gözlenmektedir. Ayrıca Sinovac aşısının tüm dünyada birkaç ay içinde hakim hale gelmesi beklenen Delta varyantına karşı etkisi de sınırlı gözükmektedir. Bu nedenlerle iki doz Sinovac aşısı olanların ikinci dozdan 3-6 ay sonra 3. doz (hatırlatma veya rapel) aşıyı olması hem kendilerinin korunması hem de Delta varyantının yayılmasının önlenmesi açısından akılcı olacaktır.

Bu kişilerde 3. doz aşı Sinovac ile uygulanabilir. Ancak Delta varyantına karşı koruyuculuğu sağlamak açısından, özellikle sağlık çalışanları, kalabalık yerlerde çalışanlar gibi virüsle karşılaşma olasılığı yüksek kişilerin, ayrıca daha güçlü bağışıklık oluşturduğu için ileri yaştaki kişiler ve bağışıklık yetmezliği olanların 3. doz aşıyı BioNTech ile olması tercih edilmelidir.