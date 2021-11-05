Biontech 3. doz ne zaman? 3. doz aşı kimlere yapılacak? Üçüncü doz aşı ne zaman yapılmalı?
Koronavirüs vaka sayısında dalgalanmalar devam ediyor. Vatandaşlar aşı olmayı sürdürürken üçüncü doz aşı da gündemde yerini koruyor. Peki üçüncü doz aşı ne zaman olunmalı? Üçüncü doz aşıyı kimler olmalı? Aşı sürecine ilişkin detaylar haberimizde.
Biontech 3. doz ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs tablosunda dalgalı seyir devam ederken üçüncü doz tartışmaları yeniden alevlendi. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyacı olmadığını dile getiren Bakan Koca, bu kez "3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak" sorusuna "Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak." yanıtını verdi.
3. doz aşılama dün itibarıyla başladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmenin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Bilim Kurulu'nda üçüncü doz BioNTech aşısı ve yerli aşı TURKOVAC'ın süreci değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek. Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek.
#Korona tablosundaki oranların artışının nedeni sizce nedir? ?? #Covid #VakaSayısı— Haberler (@Haberler) November 4, 2021