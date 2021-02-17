Biomutant sistem gerekesinimleri açıklandı!

Kıyamet sonrası bir kung fu hikayesini anlattıklarını belirten şirket oyunun açık dünya, aksiyon, rol yapma kategorilerinde olduğunu da ayrıca belirtti. Oyun içerisinde mikro dönüşümlerin olmayacağı ve oyuncuların vereceği her kararın oyunun sonucunu değiştireceği de gelen bilgiler arasında

25 Mayıs'ta oyunseverler ile buluşmaya hazırlanan Biomutant PS 4, Xbox One ve PC platformları için yayınlanacak. Oyunun açıklanan sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri bir 64 bit işletim sistemi

İşlemci: Intel Core İ5-4690K ya da AMD FX-8350 ve üzeri işlemci

Bellek: 8GB ve üzeri RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 960 VEYA Radeon R9 380 ve üzeri ekran kartı en az DirectX 11 sürümü

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan öneriliyor

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bir işletim sistemi

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core İ7-6700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1660Ti veya Radeon RX 590 en az DirectX 11 sürümü

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan.

Kaynak: Playerbros