Biomutant sistem gerekesinimleri açıklandı!
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Biomutant sistem gerekesinimleri açıklandı!

17.02.2021 00:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 00:46
Biomutant sistem gerekesinimleri açıklandı!

Viyana merkezli Avusturyalı oyun geliştirici THQ Nordic tarafından alt kuruluşu Experiment 101'e yaptırılan Biomutant oyunu hakkında sistem gereksinimleri açıklandı.

Kıyamet sonrası bir kung fu hikayesini anlattıklarını belirten şirket oyunun açık dünya, aksiyon, rol yapma kategorilerinde olduğunu da ayrıca belirtti. Oyun içerisinde mikro dönüşümlerin olmayacağı ve oyuncuların vereceği her kararın oyunun sonucunu değiştireceği de gelen bilgiler arasında

25 Mayıs'ta oyunseverler ile buluşmaya hazırlanan Biomutant PS 4, Xbox One ve PC platformları için yayınlanacak. Oyunun açıklanan sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri bir 64 bit işletim sistemi

  • İşlemci: Intel Core İ5-4690K ya da AMD FX-8350 ve üzeri işlemci

  • Bellek: 8GB ve üzeri RAM

  • Ekran Kartı: GeForce GTX 960 VEYA Radeon R9 380 ve üzeri ekran kartı en az DirectX 11 sürümü

  • Depolama: 25 GB kullanılabilir alan öneriliyor

    • Önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bir işletim sistemi

  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core İ7-6700K

  • Bellek: 16 GB RAM

  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1660Ti veya Radeon RX 590 en az DirectX 11 sürümü

  • Depolama: 25 GB kullanılabilir alan.

    • Kaynak: Playerbros

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