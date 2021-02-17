Biomutant sistem gerekesinimleri açıklandı!
Viyana merkezli Avusturyalı oyun geliştirici THQ Nordic tarafından alt kuruluşu Experiment 101'e yaptırılan Biomutant oyunu hakkında sistem gereksinimleri açıklandı.
Kıyamet sonrası bir kung fu hikayesini anlattıklarını belirten şirket oyunun açık dünya, aksiyon, rol yapma kategorilerinde olduğunu da ayrıca belirtti. Oyun içerisinde mikro dönüşümlerin olmayacağı ve oyuncuların vereceği her kararın oyunun sonucunu değiştireceği de gelen bilgiler arasında
25 Mayıs'ta oyunseverler ile buluşmaya hazırlanan Biomutant PS 4, Xbox One ve PC platformları için yayınlanacak. Oyunun açıklanan sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
Minimum sistem gereksinimleri
Önerilen sistem gereksinimleri
Kaynak: Playerbros