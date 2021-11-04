KOCAELİ (İHA) - Binlerce yıllık tarih ve kültür şehir hayatıyla birleşiyor

Seka Kültür Havzası projesiyle tarih ve kültür şehir hayatıyla birleşecek

KOCAELİ - Doğa, kültür ve tarihin şehir hayatıyla birleşmesinin örneklerinden birisi olacak olan Seka Kültür Havzası Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi. Ünlü mimar Emre Arolat ve ekibinin hazırladığı proje, dünyaya örnek olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre vizyon katacak, yepyeni bir gelecek çizecek ve Kocaeli'yi dünya şehirleri arasına katacak olan bir projeyi daha kamuoyuna sundu. Tarih ile günümüz şehir hayatını bir arada yaşatacak SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi'nin tanıtım programı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Projenin tanıtımına Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Proje Mimarı Emre Arolat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, Sadık Uysal, Mimarlık Fakültesi öğrencileri, akademisyenler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Büyükakın, Mimar Arolat ve beraberindeki heyet tanıtım programının sonunda projenin maketi üzerinde değerlendirmelerde bulundular.

Bir çok yapı taşınacak

SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin öncelikle tartışılması gerektiğini belirtti. Başkan Büyükakın, "Boş alanlar oluşturmuşsanız, belli bir saatten sonra yaşam kalmıyorsa bir süre sonra tehlikeli alanlar oluşmaya başlayacak. Burada yaşayan yerler olacak. Fikir projesinde Kapalı Spor salonu, Öğretmenevi, SEKASEM gitti. Bunları görürken insanların kafasında başka şeyler canlanıyor. Böyle de bakmak lazım. Kent bu yapıların kalkması noktasında insanlar hem fikir oldu diyelim ama onları bir yere taşımak gerekiyor. Ordu evini taşıyarak başka yere götürmek lazım. Bunların hepsini kalan 2,5 yılda yapma şansınız yoksa bir yerden başlayacaksınız. Buna hakkımız var mı? Demokratik kültürde sorma hakkımız var. O nedenle biz de size soruyoruz. Burada görüşler alınmaya devam edilecek. Neyin yapılması gerektiğine karar verip fazlandıracağız. Terminal yapısı için çalışmamız vardı. Orduevi bölgesinin kaldırılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Orduevini kaldırıp başka yere taşıyarak alanı büyütecektik. Demiryolu lojmanlarını kaldırmak için görüşmelerimizi yaptık. Burada daha büyük bir kavşak yapmak için çalışma yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Cuhane Caddesinde bir aks genişletme ihtiyacı oldu. Orada imar düzenlemesi yapıldı. Buradaki bazı yapıların oraya taşınması için çalışmasını sürdürüyoruz" dedi.

"35 yıldır mimarlık yapıyorum her zaman heyecanlıyım ama bugün ayrı bir heyecanlıyım"

SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi Tanıtım programında projeye üzerinde uzun süredir emek veren ünlü Mimar Emre Arolat projenin sunumunu yaptı. Proje ile ilgili detaylı bir sunum yapan Arolat, "Her mimarın hayatında çok önem verdiği ve heyecanlandığı anlar vardır. 35 yıldır mimarlık yapıyorum her zaman heyecanlıyım ama bugün ayrı bir heyecanlıyım. Bu projeyi bir kentin kültürel anlamda hayatına önemli bir katkı sunacak bir proje olarak görüyorum. Son günlerde bu coğrafyada yapılması planlanan en önemli dönüşümlerden bir tanesi, bir kentin birçok paydaşını yan yana getirebilecek fırsatı verdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Aslında burada sunduğumuz bir proje değil, bir fikir aslında bir master plandır. Ben 10 yıldır SEKA Kültür Havzası projesinde çalışıyorum. Pandemi öncesi burada çalışmaya başladım. Burada birçok değerli akademisyenle çalıştık. Aslında bütün projelerde yerin iyi anlaşılması gerekiyor. Batı ve Doğu'daki ülkelerde gelişmesinin tamamlamış ülkelerde şehirlerdeki yoğun eşit bir şekilde dağıtıldığı görülüyor. Aslında biz 2010 yılında SEKA bölgesi ile ilgili ilk çalışmalarımıza başlamıştık. Bu kapsamda adım adım birçok proje SEKA içerisinde gerçekleştirildi. SEKA Kağıt Müzesi, Kocaeli Kongre Merkezi, Tramvay hattı gibi birçok çalışma yapıldı" diye konuştu.

"Bugün içinde bulunduğumuz dünyada kentlerin birbiriyle iletişimi çok doğallaşmaya başladı"

Mimar Arolat, Seka Park'ın artık kentin merkezinde olduğuna dikkat çekerken; "Ben İstanbul'dan geliyorum. Eskiden İstanbul'la Kocaeli'nin birleşeceği düşünülüyordu. Zaten öyle de oldu. Kocaeli nerede başlıyor, İstanbul nerede başlıyor gelirken anlayamadım. Bugün içinde bulunduğumuz dünyada kentlerin birbiriyle iletişimi çok doğallaşmaya başladı. SEKA kentin çeperinde gözükürken artık kentin merkezinde ve birçok noktanın kesişim alanında. Gar yönündeki arazi ve Mannesman arazisi iki bariyer gibi duruyor. Bu alana D-100 karayolundan geçerek zor ulaşıyoruz. Bu iki alanın da bu fikrin bir parçası olmasını önemli görüyoruz" şeklinde konuştu.

Sunumunda Batı Terminaline ayrı bir önem veren Mimar Arolat, "Bu sistem entegre bir sistem. Batı terminalinin hemen altında bulunan bölgede genel otopark var. İnsanlar sorunsuz bir şekilde oraya ulaşabiliyorlar. Biz 3 yıldır bu projeye çalışıyoruz, ufak tefek sorunlar olabilir ama trafik yönünden birçok nokta yönünden çözümlerin yapıldığı, kentsel açıdan sorunların ortadan kaldırıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Hiç bu sisteme karışmak istemeyenlerin sorunsuz bir şekilde karayolundan girip çıkabileceği akslar mümkün. Hem plan düzleminde medeni iyi çalışan bir terminalle, onun eklentisi olan bir alan tasarlandı" şeklinde konuştu.

Bölgede bulunan tarihi mekanlar bugün olduklarından da daha değerli hale getirilmesi gerektiğini belirten Mimar Arolat, "Kentlilerin aşağıdaki tarihi ve yukardaki modernist durumla gurur duyacağı bir durum oluşturmak mümkün. Çok ciddi bir trafik akış çalışması yapıldı. Sorunsuz bir terminal ve onun eklentisi olan bir alan tasarlandı. Mevcut endüstri yapılarını kendi karakterlerini koruyan yapılar olarak dönüştürmek istiyoruz. Burada dev bir kütüphane yapılabilir. Bir liste yaptık ama geliştirmek istiyoruz. Mevcut peyzajları da önemsiyorum. Mannesman alanını da içiren bir çalışma yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Hikaye'nin yeni başlayan bir hikaye olduğunu ifade eden Mimar Arolat, "Acele etmeyerek, üzerinde yeteri kadar tartışarak. Düşünerek ve koruyarak çalışmak gerekiyor. Mannesman alanının bu alanın hafızasına uygun bir imar çalışması yapılması gerekiyor. Çok fazla yükseklik yapmamak gerekiyor. 3-4 kat yapılar olabilir. Bana sorulsaydı bir yıkmayalım derdim. Belki onun fiziksel varoluşu üzerinden bir proje yapılabilirdi. Bu alanının bir bütün olduğunu unutmadan çalışmak gerekiyor. Entegre bir proje olarak düşünmek gerekiyor" dedi.

Projenin sunumu yapıldıktan sonra Büyükakın ve Arolat, katılımcılardan gelen soruları cevapladılar. Ardından maket açılışı gerçekleştirilirken, maketin açıldığı esnada da sorular cevaplanmaya devam edildi.