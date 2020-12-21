Bingöllü hindi üreticisi, salgına rağmen yeni yıldan umutlu
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Bingöllü hindi üreticisi, salgına rağmen yeni yıldan umutlu

21.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:09
Bingöllü hindi üreticisi, salgına rağmen yeni yıldan umutlu

Bingöl'de hindilerini satışa sunan besi çiftltiği sahibi Günerigök, yeni tip koronavirüs (Kovit-19)'a rağmen yeni yıldan umutlu.Bingöl-Erzurum karayolunun 15.

Bingöl'de hindilerini satışa sunan besi çiftltiği sahibi Günerigök, yeni tip koronavirüs (Kovit-19)'a rağmen yeni yıldan umutlu.

Bingöl-Erzurum karayolunun 15. kilometresinde 8 yıl önce abisi ve bir yeğeni ile birlikte hindi çiftliği kuran Günerigök, yıl boyunca beslediği hindileri, yılbaşı öncesinde satışa sunuyor.

AA muhabirine hindi işletmeciliğine ilişkin açıklamada bulunan Günerigök, geçmiş yıllara oranla, bu yıl Kovid-19 nedeniyle satışlarda bir durgunluk yaşandığını söyledi.

Her bütçeye uygun hindilerin mevcut olduğunu ifade eden Günerigök, şunları söyledi:

"7-8 yıldır ben, abim ve yeğenim hindi besiciliği yapıyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle satışlarımız durgun. Hindi çiftliği kurduğumuz bölgeyi kiraladık. Her bütçeye uygun hindilerimiz var. İsteyene canlı, isteyene kesip, temizleyerek kapıda teslim ediyoruz. Pandemi nedeniyle satışlarda durgunluk var. Pandemi öncesi Elazığ, Muş ve Diyarbakır'dan gelen müşterilerimiz vardı. Bu yıl gelen olmadı. Çevre illere de satış yapıyoruz."

Günerigök, "Bu yıl 800 hindi besledik, şu an elimizde 500 tane var. Her bütçeye uygun hindilerimiz var. İsteyene 5 kilo da 8 kilo da verebiliriz. Daha büyük hindiler de var. Hindinin kilosunu da 28 liradan satıyoruz. Ortalama bir hindi 8 kilo geliyor ve 14 kiloya kadar da var." diye konuştu.

"Tamamen doğal ve organik"

Doğal ortamda besledikleri hindilerin tamamen organik olduğunu vurgulayan Günerigök, şöyle devam etti:

"Yaz boyunca doğal ortamda besledik. Şimdi satışlar için yol güzergahına yakın alana getirdik. Pandemi nedeniyle bu yıl fazla bir yoğunluk ve talep yok. 7-8 yıldır bu işi yapıyorum. Pandemi öncesi 1-2 Ocak'ta tüm hindileri satıyordum. Bu yıl ise 150 hindi satabildik. Bu pandemi nedeniyle herhalde bu yıl daha çok bekleyeceğiz."

"En büyük temennim, pandeminin son bulmasıdır"

En büyük temennisinin pandeminin son bulması olduğunu söyleyen Günerigök, "Bu hindilerin günlük masrafı 600 liradır ve bu da ayda 18 bin lira yapıyor. Bu satışlarımız zamanında olmazsa biz gerçekten zor durumda kalacağız. İnşallah önümüz açılır ve devletinde desteğini bekliyoruz. En büyük temennimiz bu pandeminin bir an önce ortadan kalkmasıdır. İnşallah herkes işine gücüne yine gider" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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