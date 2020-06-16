Bingöl depreminde annesini kaybeden 5 günlük kuzuya ilgi
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Bingöl depreminde annesini kaybeden 5 günlük kuzuya ilgi

Bingöl depreminde annesini kaybeden 5 günlük kuzuya ilgiBİNGÖL'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde yuvarlanan kayanın altında kalan Haydar Tektaş'a (50) ait bir koyun öldü.

16.06.2020 08:16 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:23

Bingöl depreminde annesini kaybeden 5 günlük kuzuya ilgi

BİNGÖL'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde yuvarlanan kayanın altında kalan Haydar Tektaş'a (50) ait bir koyun öldü. Ölen koyunun 5 gün önce dünyaya getirdiği 'Karakoyun' ismi verilen öksüz kuzu, vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Karlıova'ya bağlı Kaynarpınar köyünde hayvancılık yapan Haydar- Yıldız Tektaş (60) çiftinin koyunlarından biri, Pazar günü saat 17.24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, yuvarlanan kayanın altında kaldı. Çabalar sonucu kayanın altından çıkartılan koyun kısa süre sonra öldü. Koyunun, 5 gün önce dünyaya getirdiği kuzusu ise öksüz kaldı. Sahibinin biberonla süt verip bakımını sürdüreceği öksüz kuzuya, vatandaşlar ilgi gösteriyor.

'SABAHTAN BERİ ANNESİNİN YANINDA ÇÖKMÜŞ BEKLİYOR'

Haydar Tektaş, depremde yaralanan kuzunun bir süre ölen annesinin yanından ayrılmadığını söyledi. Tektaş, "Deprem sırasında panik yaptık, korktuk. Herkes kaçtı. Karakoyunun annesi de yukarıda otlanıyordu. Karakoyun 5 günlük. Mecbur koyunlardan süt sağıp biberonla besleyeceğim. O da can verdi. Koyun yaralandıktan sonra çöküyor. Karakoyun da sabahtan beri annesinin yanında çökmüş bekliyor" dedi.

Köy sakinlerinden Şükrü Cihan Temur ise öksüz kalan kuzunun ilgi odağı haline geldiğini ifade ederek, "Karakoyunun annesi, yuvarlanan kayanın altında kalarak öldü. Karakoyun, deprem nedeniyle annesiz kaldı. Biz de onu biberonla besleyeceğiz" diye konuştu.

Bingöl depreminde annesini kaybeden 5 günlük kuzuya ilgi

Kaynak: DHA

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