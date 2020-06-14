Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor Deprem Bilimci Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili konuştu. Ercan, "Bu şekildeki depremler bölgenin birikim yaptığını gösterir. Dolayısıyla burası hazırlanıyor. 7-7,1 depreme hazırlanıyor" dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili konuşan deprem bilimci Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan özel açıklama yaptı.

Ercan, "Karlıova'daki deprem seyri Türkiye'nin deprem seyrinden değişiktir. Şu anki durum Karlıova'nın daha büyük bir deprem üretmek için hazırlanmaya başladığını gösteriyor. Bu şu gün olabilir demek yanlış ama gelecekte 7 veya 7,1 depreme hazırlıklı olmalıyız" dedi.

BİNGÖL UYARISI YAPMIŞTI

Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi:

* Karlıova'nın en önemli konumu Kuzey Anadolu Kırığı ile Doğu Anadolu Kırığı'nın tam kavşak noktası olmasıdır.

* Elazığ, Malatya depremi olduktan sonra gündeme bundan sonra deprem nerede olur sorusu gelmişti.

* Kahramanmaraş ve Adıyaman dolaylarında olur diyenler vardı. Ben deprem gerginliğinin Palu ile Bingöl'e kayabileceğini söylemiştim. Kaldı ki Bingöl'de oluştu. Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa, Bingöl Karlıova'da olur.

* Buraya geçmişte baktığınız zaman zaten büyük depremler üretmişti.

* 1875 yılında Karlıova'da 6,1 büyüklüğünde deprem olmuştu. 1944 ve 47'de 7'şer iki depremin ardından 1949 yılında yeni bir 7 büyüklüğünde daha deprem oldu.

* 1965'e kadar suskun olan bu bölge, 2005 yılında 5,7 – 5,9 ve 5,5 depremler üretti.Sonra bölgede deprem yaklaşık olarak 15 yıl suskunluğa geçti. Bugün 5,8 üretti.

* Bunun arkasından 5,5 gelebilir. Karlıova'nın deprem kimliğine baktığımızda bunun olasılığı var.

"DEPREMLERİN BÖLGE İÇİN YIKICI OLMAMASININ ANA NEDENİ…"

Böylesine büyük bir deprem karşısında ölümlü bir yıkımın olmamasının nedenini de açıklayan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

* Bu depremlerin bölge için yıkıcı olmamasının ana nedeni evlerin niteliğinin üstün olmasından kaynaklanmıyor. Ana neden bölgenin tamamen kayalık olması.

* 2005 ve bu deprem bize neyi gösteriyor? Karlıova'nın daha büyük bir deprem üretmek için hazırlanmaya başladığını gösteriyor.

* Bu depremin büyüklüğü yaklaşık 7 olur. Bu deprem gelecektekinin bir uyarıcısı. Bu gerginlik boşalmış durumda değil.

* Bu şekildeki depremler bölgenin birikim yaptığını gösterir. Dolayısıyla burası hazırlanıyor. 7 – 7,1 depreme hazırlanıyor. Bu hemen gelir diyemeyiz. İlerde bu üretilecektir.