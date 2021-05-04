Bingöl'de Türk Kızılay aşevinde kazanlar ihtiyaç sahibi aileler için kaynıyor

Bingöl'de Türk Kızılaya ait Sıdıka Hanım Aşevinde ihtiyaç sahibi 400 aile için pişirilen sıcak yemekler görevlilerce kapıda teslim ediliyor.

Bingöl'de Türk Kızılaya ait Sıdıka Hanım Aşevinde ihtiyaç sahibi 400 aile için pişirilen sıcak yemekler görevlilerce kapıda teslim ediliyor.

Türk Kızılay Bingöl Şube Başkanı Feyzi Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay Genel Merkezi, Valilik, Belediye ve bağışçıların desteğiyle temin edilen erzakların aşevinde hazırlandığını söyledi.

Kentte 10 yıl önce hizmete açılan Sıdıka Hanım Aşevi aracılığıyla yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere her gün 3 çeşit yemek, içecek, kuru gıda ve ekmeğin dağıtıldığını belirten Kaya, daha önce 230 olan aile sayısının ramazanda 400'e çıkarıldığını bildirdi.

Ramazan dolayısıyla hafta sonu da bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti verdiklerini aktaran Kaya, "Aşevinde günlük 3 çeşit sıcak yemek, tatlı ve meyveler hazırlanarak ekiplerimizce ailelerin evlerine teslim ediliyor. Ayrıca salgın nedeniyle ihtiyaç sahibi 500 aileye 250 lira alışveriş çeki yardımında da bulunduk. Yine ramazan ayı nedeniyle 818 ihtiyaç sahibi aileye de 500 lira yardım yapılacak." dedi.

Kaya hizmetin sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık