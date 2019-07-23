Bingöl'de TIR elektrik direğine çarptı

BİNGÖL'de kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UV 3627 plakalı TIR, Bilaloğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hasar oluşan TIR'ın sürücüsü yaralanırken, elektrik telleri yola sarktı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Jandarma tarafından trafiğe kapanan yol, elektrik akımının kesilmesi ve TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: DHA