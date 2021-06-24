Bingöl'de ömrünü 3 engelli çocuğuna adayan "Altın" anne
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de ömrünü 3 engelli çocuğuna adayan "Altın" anne

Bingöl'de ömrünü 3 engelli çocuğuna adayan 'Altın' anne
Anadolu Ajansı / Metin Dere - Haberler | Kültür Sanat

Bingöl'ün Yedisu ilçesi Şen köyünde yaşayan 59 yaşındaki fedakar anne Altın Yoldaş, doğuştan zihinsel engelli biri kız 3 evladına bebek gibi bakıyor.

RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'ün Yedisu ilçesi Şen köyünde yaşayan 59 yaşındaki fedakar anne Altın Yoldaş, doğuştan zihinsel engelli biri kız 3 evladına bebek gibi bakıyor.

Yoldaş yaşamını büyüğü 40, diğerleri 37 ve 36 yaşındaki engelli 3 çocuğunun mutluluğuna adadı.

Günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan çocukları Gürsel, Dilek ve Murat'ın her türlü gereksinimiyle anneleri ilgileniyor.

Yaşına rağmen, çocuklarına bitmez tükenmez bir sabır ve şefkatle bakan Altın Yoldaş, evlatlarına gösterdiği özenle çevresinin takdirini topluyor.

Çocuklarını yanından hiçbir zaman ayırmayan Yoldaş, tarla işlerinde uğraştığı zamanda da onları yanında götürüyor.

Anneleri çalıştığı sırada şarkı ve türküler söyleyen Gürsel, Dilek ve Murat'ın mutlulukları yüzlerinden okunuyor.

"Gücüm yettiğince onlara bakacağım"

Altın Yoldaş, AA muhabirine, evlatlarının bütün ihtiyaçlarıyla tek başına ilgilendiğini söyledi.

Bu yaşlardaki çocuklara bakmanın çok zor olduğunu dile getiren Yoldaş, "Engelli evlatlarıma 40 yıldır bebek gibi bakıyorum" dedi.

Devletin yardımıyla çocuklarına bakabildiğini anlatan Yoldaş şöyle konuştu:

"Onların yemek, temizlik gibi bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Gücüm yettiğince onlara bakacağım. Bütün ömrümü onlara verdim, çok güzel bir şekilde büyüttüm. Onlar benim evlatlarım seve seve bakıyorum. Daha da bakacağım. Allah devletimizden razı olsun sadece Murat'a verilen aylık yardımı kesti. Çocuklarım okula gitmek istiyor, yaşları büyüdü ama bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyorum. Çünkü evde çok sıkılıyorlar."

Köyde yaşamalarından dolayı bazı imkanlardan uzak kaldıklarını aktaran Yoldaş, "Gerçekten çok yoruluyorum, o kadar zor ki. Çocuklarıma kimseden yardım almadan bakıyorum. Hastaneye gidip tedavi bile olamıyorum." dedi.

Bingöl'de ömrünü 3 engelli çocuğuna adayan 'Altın' anne
Bingöl'de ömrünü 3 engelli çocuğuna adayan 'Altın' anne
Bingöl'de ömrünü 3 engelli çocuğuna adayan 'Altın' anne
Bingöl'de ömrünü 3 engelli çocuğuna adayan 'Altın' anne

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz İlham Aliyev Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tuğba Coşkun Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bingöl'de ömrünü 3 engelli çocuğuna adayan "Altın" anne - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 11:25:37. #1.14#

title