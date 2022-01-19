Bingöl'de kar esareti: Araçlar kara gömüldü, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaşan Kar, hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde park halindeki araçlar kara gömülürken, 281 köy yolu da ulaşıma tamamen kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl ve çevresinde kar yağışının etkili olacağını duyurmasının ardından başlayan kar nedeni ile kentte hayat durma noktasına geldi. Dün öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar, kent merkezinde 50 santimetreyi aşarken, park halinde araçlar kara gömüldü, 281 köy yolu da ulaşıma kapandı. Eğitim ve öğretime de ara verilen kentte esnaflar iş yerlerinin önünü temizlerken, sürücüler de trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

"3-4 YILDIR BÖYLE KAR YAĞMADI"

Bingöl'de yaklaşık 4 yıldır böyle bir kar yağmadığını belirten vatandaşlardan Remzi Çeliker, "Bingöl'de yoğun bir kar yağışı var. Şu ana kadar 50 santime yakın bir kar yağdı ama belediye ekipleri hem yollarda hem de kaldırımlarda yoğun bir çalışma yapıyor. 3-4 senedir böyle yoğun bir kar yağışı görmedik, bu yağıştan da çok memnunuz. İnşallah biraz daha yağar" dedi.

BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARE EKİPLERİ SAHADA

Etkili olan kar yağışıyla beraber Bingöl Belediyesi ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 100 kürek işçisi, 4 kepçe, 4 greyder ve 1 adet kaldırım süpürme aracıyla çalışma yapan belediye ekipleri, kent merkezindeki çalışmalarına kar yağışına rağmen devam ediyor. Yine kar nedeniyle Valilik İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 281 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Ayrıca yoğun kar yağışının devam ettiği Bingöl'de, Genç-Diyarbakır karayolu da tipi nedeniyle saat 08.35 itibari ile araç trafiğine kapatıldı.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)