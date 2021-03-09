Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı korku yarattı

Bingöl'de saat 11.20'de AFAD verilerine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü olan Karlova-Bingöl arasında 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini söyledi.

Bugün saat 11:20'de AFAD verilerine göre, merkez üssü Bingöl Merkez olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

"EN SON DEPREM 1866 VE 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı değerlendirmede "Arkadaşlar, kısa süre önce Bingöl Ortaçanaklı'da 4,2'lik deprem oldu. Burası KAF ile DAF'ın kesim noktasına uzak değil, DAF zonunda ve Karlova-Bingöl arasında. Bu aralıkta 7'ler mertebesinde bir deprem bekliyoruz. En son deprem 1866 ve 7,2 büyüklükte. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.