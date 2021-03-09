Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı korku yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı korku yarattı

09.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:16
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı korku yarattı

Bingöl'de saat 11.20'de AFAD verilerine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü olan Karlova-Bingöl arasında 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini söyledi.

Bugün saat 11:20'de AFAD verilerine göre, merkez üssü Bingöl Merkez olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

"EN SON DEPREM 1866 VE 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı değerlendirmede "Arkadaşlar, kısa süre önce Bingöl Ortaçanaklı'da 4,2'lik deprem oldu. Burası KAF ile DAF'ın kesim noktasına uzak değil, DAF zonunda ve Karlova-Bingöl arasında. Bu aralıkta 7'ler mertebesinde bir deprem bekliyoruz. En son deprem 1866 ve 7,2 büyüklükte. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı korku yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı korku yarattı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:15:43. #1.15#
title