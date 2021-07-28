Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen bilgilere deprem yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

AFAD, şu ana kadar kendilerine gelen herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş