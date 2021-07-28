Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen bilgilere deprem yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

AFAD, şu ana kadar kendilerine gelen herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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