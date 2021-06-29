Bingöl Belediyesince vatandaşlara su tasarrufu için uyarı yapıldı
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Bingöl Belediyesince vatandaşlara su tasarrufu için uyarı yapıldı

Bingöl Belediyesince vatandaşlara su tasarrufu için uyarı yapıldı
Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl Belediyesi, vatandaşların su tasarrufu yapması uyarısında bulundu.

Bingöl Belediyesi, vatandaşların su tasarrufu yapması uyarısında bulundu.

Bingöl Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yağışların yetersiz olduğu, su seviyesinin kritik sınırın altına düştüğü belirtildi.

Yaşanan kuraklık nedeniyle planlı su kesintilerinin yapılacağı kaydedilen açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Doğu Anadolu Bölgesinde yağış miktarının yüzde 75 oranında azaldığı, mayıs ayı ortalama sıcaklıkları raporuna göre ise son 50 yılın en sıcak mayıs ayının yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı:

"İlimiz haritada şiddetli kuraklık olarak işaretlendi. Bu yıl her zamankinden daha fazla su kaynaklarımızı korumaya, her zamankinden daha fazla tasarruf etmeye ihtiyacımız var. İçme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanılması amacıyla vatandaşlarımızın, musluk başlarına su tasarruf aparatları takması, tuvalet rezervuarlarının tasarruflu rezervuarlarla değiştirilmesi, duş sürelerini kısaltmaları, diş fırçalarken, tıraş olurken muslukların kapatılması gibi birçok klasik tasarruflu kullanımı sağlayacak yöntemler kuraklığın etkisini hafifletebilecektir."

Su seviyelerini korumak için hafta içi ve hafta sonu planlı kesintilerin yapılacağı aktarılan açıklamada, "Yağış yetersizliği nedeniyle içme sularındaki su seviyesi kritik sınırın altına kadar düştü. Bu sebeple hafta içi 22.30 ile 03.30, hafta sonu ise 23.30 ile 03.30 saatleri aralığında su kesintileri yapılacak. Vatandaşlarımız kesintilerden etkilenmemesi için bina ve iş yerlerinde mutlak suretle depo bulundurmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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