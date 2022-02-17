Bingöl Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Haberler
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Bingöl Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bingöl Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.

Başkan Arıkan yaptığı açıklamasında, enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar doğrultusunda yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Başkan Arıkan, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile içme suyu tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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