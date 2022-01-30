Binali Yıldırım, 'kuşdili' ise seslendi

Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyü'ne gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri' kapsamında ödül alan Islık Dili Geleneği temsilcisi Mustafa Civelek ve köy halkı ile bir araya geldi. Kemençe ve ıslık diliyle karşılanan Yıldırım, kendisini ıslıkla karşılayanlara aynı yöntemle cevap vermeye çalıştı.

Kuşköy yöresinde arazinin dağınık ve engebeli oluşu nedeniyle 500 yılı aşkın bir süredir kullanılan ıslıkla haberleşme yöntemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesine aday gösterildi. Kuşdilinin, eğlence unsuru taşımadan değer görmesi ve korunması, genç kuşaklar tarafından öğrenilerek günlük hayatta kullanımının sağlanması amaçlanan başvuru sonuçlandı. Kuşdili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı.