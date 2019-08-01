Binali Yıldırım gençlerle buluşmak için Malatya'da

MALATYA - Türkiye'nin son Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya üzerinden yapılan bir davet üzerine gençlerle buluşmak için geldiği Malatya'ya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek başladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürkan, "Malatya medeniyetin başladığı yerin adıdır. İnsanlık medeniyeti bu coğrafyada bu şehirde başlamıştır. İlk yerleşik hayatın, ilk devlet hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının tutulduğu ve taş devrinden demir devrine geçiş ile birlikte ilk demir kılıcın yapıldığı yerdir Malatya. Türk İslam tarihi açısından baktığımız zaman, Malatya Anadolu'yu anayurt yapan destan şehirdir diyoruz. 1071'den 400 yıl önce Anadolu'nun fethi Malatya sancağında başlamıştır. Hasan Gaziler, Hüseyin Gaziler, Abdulvahap Gaziler ve Battal Gaziler bir tarafta kılıçla fetih yaparken, diğer taraftan Mevlanalar, Sadettin Koneviler, İbn-ül Arabiler burada ilim önderliğinde çalışmalar üstlenmişlerdir Malatya bu anlamda hem Türk İslam Tarihi hem de İnsanlık tarihi açısından önemli bir merkezdir. Biz de bu şehrin şehr-ül emini olarak almış olduğumuz görevin vebalini ve sorumluluğumuzu biliyoruz. Belediye başkanlığını hiçbir zaman güne hitap eden belediye başkanı olgusu içerisinde değerlendirmedik. Belediye başkanı olarak gelecek yılların nasıl belediye başkanı oluruz onun vizyonu içerisinde çalıştık. Bugüne kadarki çalışmalarımız hep bu vizyon üzerine olmuştur. Bundan sonraki süreçte Malatya tarihine yakışır hizmetlerin mazisine layık hizmetleri bütün vatandaşlarımıza sunmak gayreti ve çabası içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, "Hizmetlerimizi yaparken halkın fikirlerini alma noktasında, sivil toplum örgütleri ile istişarelerde bulunma ve kanaat önderleri ile istişarelerde bulunma noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı göstermekteyiz. Bugün şehrimizde gerek valimiz gerekse de milletvekillerimizle birlikte şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında gayret gösteriyoruz. Sizleri Malatya'da görmekten, ağırlamaktan ve misafir etmekten büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

Başkan Gürkan ayrıca sosyal ve fiziki belediye çalışmaları hakkında da bilgi aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a görevinde başarılar dileyen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız geçmişteki belediyecilik tecrübesini Malatya gibi ülkemizin gözbebeği, kayısının başkenti, insanlık tarihi kadar eski geçmişi olan Malatya Büyükşehir Belediyesinde de başarısını artırarak devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Malatya için söylenecek çok şey var. Bugün gün boyunca Malatyalı hemşehrilerimiz ile ve gençlerle, esnaflarımızla, vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Çok güzel bir gün geçireceğimize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Malatya, Anadolu yaylasının yiğit ve mert insanlarının yaşadığı ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birliğinin, beraberliğinin teminatı bir ilimizdi. Malatya'ya, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde geçen 17-18 yıl içerisinde önemli hizmetler yaptık. Bundan sonra da şüphesiz, Malatya'da hizmetler devam edecektir. Bundan en ufak şüphemiz yok. Ben bu vesileyle Malatya'ya gelmemize vesile olan Malatya Gençlik Kollarındaki arkadaşlarımıza, Malatya milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer bütün arkadaşlarımıza bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Benim için de değişik bir program oldu. Daha önce resmi programlar için Malatya'ya birçok kez gelmiştik. Bu sefer biraz daha resmi olmayan bir program ile gelmek çok farklı bir duygu, daha fazla Malatyalı kardeşlerimiz ile hemhal olacağız, sohbet edeceğiz" şeklinde konuştu.

Akşam gençlerle bir araya geleceğini belirten Yıldırım, Yeni Malatyaspor'un Avrupa'da bu akşam sahaya çıkacağını belirterek, "Yeni Malatyaspor da bu akşam UEFA elemelerinde rakibi Slovenya'nın Ljubljana takımı ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor'a da başarılar diliyoruz. Böylece sadece Türkiye'de değil, ülkemiz dışında da kayısının başkenti Malatya'yı temsil ederiz. Yeni Malatyaspor'un bir tanıtım videosu var. Çocuk ile dede arasında geçen güzel bir hikaye, gerçekten çok güzel düşünülmüş güzel bir tanıtım filmi. Gençlerimizin gelecek umudunun, heyecanının diri tutulmasına çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a Arslantepe Höyüğü'nde bulunan ilk kılıcı temsil eden bir kılıç ve kayısı hediye etti.

Yıldırım'ın Belediye ziyaretine Vali Aydın Baruş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Hamza Dağ, AK Parti Ankara, Gaziantep, Sivas, Adıyaman, İzmir, İstanbul, Yalova ve Malatya milletvekilleri, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, belediye başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: İHA