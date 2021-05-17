"BİN YILLIK TOPRAKLARIN SESİ ''AY IŞIĞI''NDAN YÜKSELDİ"

İş dünyasındaki başarısını kültürel bir misyonla perçinlemek adına yola çıkan Mehmet Fatih Yalçınkaya, on altı seçkin eserden oluşan ve "Ay Işığı" adını taşıyan albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Mezopotamya'nın tarihi izlerini barındıran türkülerinin yanı sıra Arapça eserlerin de yer aldığı koleksiyon niteliğindeki albüm, Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın kişisel Youtube kanalı ile birlikte tüm dijital müzik platformlarda 12 Mayıs ta (Bugün) yerini aldı. Aranjesi, klip yönetmenliği ve orkestra şefliğini Volkan Gümüşlü'nün üstlendiği albüm, klip çekimi dahil yaklaşık 200 kişilik bir ekip eşliğinde Maslak 42 Performans Sanatları Sahnesi'nde gerçekleşti. Kadim toprakların dilden dile söylenen ezgileriyle çıktığı uzun soluklu kültür ve sanat yolculuğunun startını "Ay Işığı" adını taşıyan proje albüm ile veren Yalçınkaya, bu çalışmanın başlangıç niteliği taşıdığını dile getirdi. Yaklaşık bin yıldır yaşadığımız coğrafyanın en önemli kültür miraslarından biri olan türkülerimizi, genç kuşaklarla buluşturmak ideali ile yola çıktıklarını ifade eden Mehmet Fatih Yalçınkaya, bir yılda tamamlanan proje için geceli gündüzlü bir efor sarf ettiklerinin ve gençler başta olmak üzere halkımızın Türk Müziği'ne olan ilgisini arttırmanın çok ayrıcalıklı ve özel bir misyon olduğunu belirtti.

Kaynak: Snob Magazin