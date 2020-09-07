Bin Laden'in örgüt üyeleriyle "erotik videolara" gizlenmiş şifrelerle verdiği açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bin Laden'in örgüt üyeleriyle "erotik videolara" gizlenmiş şifrelerle verdiği açıklandı

El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin'in, örgüt üyeleriyle "erotik" videolarına gizlenmiş şifreli mesajlarla iletişim kurduğu ortaya çıktı.

Bin Laden'in örgüt üyeleriyle
07.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:26

El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin'in, örgüt üyeleriyle "erotik" videolarına gizlenmiş şifreli mesajlarla iletişim kurduğu ortaya çıktı. 

El Kaide'nin kurucusu Usame Bin Ladin'in, Pakistan'ın Abbotabad kentinde ABD güçleri tarafından öldürülmesinin üzerinden dokuz yıl geçti. ABD'de bir belgesel kanalı, CIA'ye ait Bin Laden hakkında "örgüt ile haberleşme analizi" adlı rapor yayınlandı.  

ÖRGÜT İLE EROTİK FİLMLERE GİZLENMİŞ ŞİFRE İLE HABERLEŞME

Analiz sonuçlarını elde eden belgesel kanalı "Bin Laden'nin Sabit Diskleri" adlı raporda verdiği detayda, Ladin'in El Kaide üyeleriyle erotik filmlerin içine şifrelenmiş kelimelerle iletişime geçtiğini açıkladı. Bin Ladin'in elektronik postalara güvenmediği ve dış dünyayla kuryeler aracılığıyla haberleştiği bilinirken, Bin Ladin'in, önemli ve tehlikeli emirlerini erotik videolarına şifreli olarak gizleyerek örgüt üyelerine ulaştırdığı kaydedildi. Ladin'in bu sayede tespit edilmekten kaçındığı ileri sürüldü. ABD Bin Ladin'i 2011 yılında düzenlediği bir operasyonla öldürmüştü.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Fatma Girik Demet Evgar Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Eddie Newton Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Akdeniz Antalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Bin Laden'in örgüt üyeleriyle "erotik videolara" gizlenmiş şifrelerle verdiği açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 12:58:13. #1.14#
title