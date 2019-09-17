Bin 555 öğrenciye 78 bin liralık kırtasiye yardımı

17.09.2019 11:47

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, maddi durumu iyi olmayan bin 555 öğrenciye 78 bin lira tutarında kırtasiye yardımında bulundu.



Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğiyle ekmek, gıda, giyim, hazır yemek ve yakacak gibi yardımların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere her eğitim döneminde kırtasiye desteği sağlanıyor.



Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, yeni eğitim öğretim döneminde toplam bin 555 öğrenciye hayır sahiplerinin bağışlarıyla toplam 78 bin TL değerinde kırtasiye yardımı sağlandığını söyledi. Hayat Ağacı Derneği'nde sicil kaydı bulunan ve yardıma uygun olan 752 ailenin, kendilerine bildirilen günde Sivas'ta bir alışveriş merkezinden okul eksiklerini ücretsiz temin ettiğini belirten Duman, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki gruplara göre belirlenen limitlerde kırtasiye malzemelerini kendileri seçtiğini ifade etti. Kırtasiye yardımının geçtiğimiz hafta sona erdiğini belirten Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, bağışlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul eksiklerinin karşılanmasına katkı sağlayan hayır sahiplerine teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İHA