Bin 500 TL'lik Borcu Yüzünden Tutuklanan Recep Sert, Tahliye Edildi

Türkiye'nin beşinci yüz nakli yapılan kişisi olan Recep Sert, cezaevinden tahliye oldu.

TÜRKİYE'NİN 5. YÜZ NAKLİ

İnegöl'de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e, 18 Temmuz 2013 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi Sert'e başarılı bir operasyonla nakledildi.

3 SENE ÖNCE EVLENDİ

Türkiye'de yüz naklinde beşinci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi.

1 YAŞINDA KIZLARI VAR

Çiftin dünyaya gelen ve Hira Emine adını verdikleri kızları geçtiğimiz 26 Ocak tarihinde bir yaşını doldurdu. Yürümeye yeni başlayan Hira Emine çiftin ilgi odağı olurken, kızının babasına çok daha düşkün olduğunu söyleyen Esma Sert ise, Hira Emine'nin fotoğraflarını Facebook'taki hesabında paylaştı.

BİN 500 TL'LİK BORCU YÜZÜNDEN TUTUKLANDI

Mutlulukları peşpeşe gelen Sert çifti bu sefer de kafe sahibi oldu. İnegöl'ün Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Sert çiftinin "Esma Waffle" kafeleri bir süre önce hizmete açıldı. Ancak çift haciz şoku yaşadı. Bin 500 lira borcunu ödemediği gerekçesiyle İnegöl'de gözaltına alınan Recep Sert, Bursa 2. İcra Ceza Mahkemesi kararıyla tutuklandı.

BORCU ÖDENİNCE, TAHLİYE EDİLDİ

Cezaevinde 3 ay kalacak olan Sert, zatürre başlangıcı sebebiyle Devlet Hastanesine kaldırıldı. Borcunun ödenmesinin ardından Sert tahliye edildi. Sert'in hastaneden de taburcu edildiği öğrenildi.





