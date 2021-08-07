Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
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Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası

Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale etmek için bin 200 rakımına çıkan itfaiye erlerine, bölgede Yörük çadırlarında yaşayan aileler öğle yemeği ikramında bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale etmek için bin 200 rakımına çıkan itfaiye erlerine, bölgede Yörük çadırlarında yaşayan aileler öğle yemeği ikramında bulundu. Ekipler 53 yaşındaki Ayşegül Aydın'ın, yufka ekmeği, keçi peyniri ve çay ikramını geri çevirmedi.

Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangını söndürmek için Türkiye'nin 81 ilinden gelen itfaiye ve orman işçileri alevleri söndürmek için seferber oldu. Kızıldağ mevkisinde soğutma çalışmaları yapılan yangında, yanmayan bölgeleri korumak içinde ekipler yol boyu Alınç mevkisine kadar görev aldı. Bin 200 rakımlı Alınç mevkisindeki kızılçam ormanlarını korumak için bölgeye gelen itfaiye ekiplerini bölge halkı karşıladı.

53 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşegül Aydın, hazırladığı yufka ekmeği ve köy peynirini, çay demleyerek itfaiye ekiplerine getirdi. Görev başında olan ekipler, ceviz ağacı altındaki çardakta hazırlanan sofrayı geri çevirmedi.

"Allah zeval vermesin"

Ayşegül Aydın, "Yangın evlerimize yaklaştı. Bizi yangından korumaya gelen ekiplerinden Allah razı olsun. Hiçbirini Allah başımızdan eksik etmesin. Aniden olduğundan onlara keçi peyniri, yufka ekmeği ve çay ikram edebildim. Her zaman onların yanındayız. Bazen buralardan ormancılar, itfaiyeciler, uçak, helikopter geçer ya onlar için her zaman dua ederiz" diye konuştu.

"Topyekun mücadele veriliyor"

Öte yandan bölgede AK Parti MKYK Üyesi Emre Ete ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dilaver Tanık, Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Mekin Aslan Başak'ta bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla ve itfaiyecilerle sohbet eden meclis üyeleri zaman zaman itfaiye ekiplerine de yardım etti.

Ete, afeti yaşadıklarını belirterek, "Dünyanın her yerinde afetler var. Şükürler olsun yangın kontrol altına alınmaya başladı. Çok az bir yangın kaldı. Burada Siirt'ten, Şanlıurfa'dan Türkiye'nin dört bir yanından ekipler geldi. Öyle necip bir milletiz ki, bir sıkıntı olduğu zaman bu millet yine yan yana geliyor ve tek yumruk oluyor. Sosyal medyada bazıları iyi niyetli, bazıları kötü niyetli provoke ediyorlar. Bu bölgeye gelmeyen insanlar klavye başında, sanki devlet buraya hiç yardım yapmıyor, helikopter uçak yok gibi paylaşımlar yapıyorlar. Biz burada topyekun mücadele veriyoruz. Bu zamana kadar taş üstüne taş koymayanlar, bırakın da taş üstüne taş koyanlar işlerini yapsınlar. Burada topyekun bir mücadele var" diye konuştu. - ANTALYA

Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası
Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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