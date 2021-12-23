BİMDER zorlu kış şartlarında ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

BOZKIR, KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet göstere Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) ilçede yaptığı yardım faaliyetleri ile göz dolduruyor.

BİMDER görevlileri, kar kış demeden ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını ulaştırıyor.

BiİMDER son olarak Çağlayan Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi bir haneye ulaştı.

Son yardım çalışmasına ilişkin bilgi veren BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, şöyle konuştu:

"Bozkır ilçemize bağlı Çağlayan Mahallemizde ikamet eden yoksulluk ve ağır bir hastalıkla imtihan olan kardeşimizin bir nebze de olsa derdine derman, sıkıntılarına çare olmaya çalıştık. BİMDER olarak pencere ve kapı başta olmak üzere evin tadilatını gerçekleştirdik ve bu kardeşimize aynı zamanda erzak yardımında bulunduk. Gayemiz, ilçemizde parasızlık sebebiyle okuyamayan hiçbir öğrenci, yoksulluk nedeniyle zor durumda olan hiçbir aile, üniversitede cebinde harçlık olmayan hiçbir gencimizin kalmamasıdır."

Görür, katkıları dolayısıyla hayırseverlere teşekkür etti.

AA / Yakup Çetin - Son Dakika Haberleri

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