BİM kimin, sahibi kimdir? BİM marketlerinin ortakları kimlerdir?
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BİM kimin, sahibi kimdir? BİM marketlerinin ortakları kimlerdir?

10.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:40
BİM kimin, sahibi kimdir? BİM marketlerinin ortakları kimlerdir?

BİM marketler hakkında BİM kimin, sahibi kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. BİM marketlerinin ortaklarından biri olan Mustafa Latif Topbaş genellikle eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile karıştırılır ancak aslında bir akrabalıkları bulunmaz. Peki, BİM marketlerinin ortakları kimlerdir?

BİM marketlerinin ortakları merak ediliyor. Halka açık kısmınında bulunduğu bilinen BİM hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. BİM kimin, sahibi kimdir?

BİM HAKKINDA

Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM'in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611'i ofis, 4.837'si depo ve 43.317'si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye'de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali MERALI

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Mustafa BÜYÜKABACI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Talat İÇÖZ

BİM KİMİN, SAHİBİ KİM?

Ülkemizde BİM'in pek çok sahibi bulunuyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Latif Topbaş'tır. Şirketin ortakları ve hisse sahipleri ise şöyle:

BİM MARKETLERİNİN ORTAKLARI 2020

  • Mustafa Latif Topbaş : %14,78
  • Ahmet Afif Topbaş : % 9,39
  • Abdulrahman El Khereiji : % 2,50
  • Firdevs Çizmeci : % 1,15
  • Fatma Fitnat Topbaş : % 1,00
  • Ahmed Hamdi Topbaş : % 0,53
  • Ahmet Hamdi Topbaş : % 0,17
  • Ömer Hulusi Topbaş : % 0,12
  • İbrahim Halit Çizmeci : % 0,00
  • Diğer (Halka Açık) : % 70,36
Haber Yorumları (1)
ÇETİNKAYA: BİM MARKETLER DE PİYASANIN ÇOKÇOK ÜSTÜNE ÇIKTI ARTIK İNSANLARDA KANDIRILDIKLARINI ANLADILAR VE BİM MARKETLERE GİTMİYORLAR, ESKİSİ KADAR POPÜLER DEĞİL ARTIK, ÇÜNKÜ BU MİLLET YOLUNACAK GAZ DEĞİL, HAKKINI ARAYAN, SORGULAYAN, HAKSIZLIĞA TEAMÜL ETMEYEN, KISA ZAMANDA KENDİLERİNİ DÜZELTMEZLERSE YAKINDA KAPANIR, HALK MARKETLER ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKACAK. . . .
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