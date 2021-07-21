BİM kataloğu! BİM 21 Temmuz Çarşamba BİM aktüel ürünler!
23 Temmuz 2021 kampanyasına kadar geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki, BİM kataloğu! BİM 21 Temmuz Çarşamba BİM aktüel ürünler! BİM aktüel ürünlerinde neler var?
BİM 16 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 23Temmuz Cuma gününe kadar geçerli BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM kataloğu! BİM 21 Temmuz Çarşamba BİM aktüel ürünler!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Vantilatör 149 TL
Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 229 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 249 TL
Fresh Boyun Fanı 34,90 TL
Contigo Termos 470 ml 179 TL
Arnica Blender Seti 229 TL
Schwartz Işıklı Vakumlu Haşere Öldürücü 9,90 TL
Starcom Kablosuz Motorlu Toz Alıcı 69,90 TL
Çift Kişilik Çok Amaçlı Kapitoneli Yatak Örtüsü 54,90 TL
Tek Kişilik Çok Amaçlı Kapitoneli Yatak Örtüsü 39,90 TL
Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 49,90 TL
Kapitone Yastık 19,90 TL
Tek Kişilik Kapitone Yatak Alezi 29,90 TL
Çift Kişilik Kapitone Yatak Alezi 44,90 TL
Kaydırmaz Tabanlık 30x100 6,90 TL
Raf Örtüsü 45x100 cm 9,90 TL
Bavul Organizeri 19,90 TL
Erkek Kapri Şort 19,90 TL
Unisex Safari Şapka 13,90 TL
Kadın Merserize Şapka 14,90 TL
Çocuk Merserize Şapka 12,90 TL
Erkek Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 15,90 TL
Kız Çocuk İp Askılı Şortlu Takım 15,90 TL
Çapraz Çanta 19,90 TL
Çocuk Spor Ayakkabı 29,90 TL
32 Parça Piknik Seti 29,90 TL
Tefal Tava 32 cm 129 TL
Tefal Tava 24 cm 89 TL
Paşabahçe Dantel Çay Takımı 12 Parça 24,90 TL
Paşabahçe Oval Tekli Tabak 8,50 TL
LAV Kapaklı Küçük Cam Kavanoz 660 cc 2,50 TL
LAV Kapaklı Büyük Cam Kavanoz 1000 cc 3,50 TL
Chef's 10'lu Kavanoz Kapağı 5,50 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Ev Aletleri 39,90 TL
Ağlayan Bebek 34 cm 59,90 TL
Katomath Oyunu 19,90 TL
Pilsan El Arabalı Plaj Seti 19,90 TL
Çöp Kamyonu 29,90 TL
Piccolo Mondi Sevimli Hayvanlar 12,90 TL
Piccolo Mondi Figürlü Sürtmeli ATV 19,90 TL
Mevlana'dan Çocuklar Hikaye Kitapları 4,95 TL
Masa Örtüsü 10,90 TL
Tek Fiyat Fırça 14,90 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,95 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 89 TL
Erkek Şortlu Pijama Takımı 39,90 TL
Çocuk Şortlu Pijama Takımı 29,90 TL
Çamaşır Sepeti 36x40 cm 29,90 TL
Silindir Çamaşır Sepeti 20x20 cm 12,90 TL
Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 12,90 TL
Parmak Arası Terlik 22,90 TL
Dikdörtgen Tabak 9,90 TL
Sunum Tabağı 9,90 TL
Kadife Plaj Havlusu 70x140 cm 22,90 TL
Yüz Havlusu 50x80 cm 24,90 TL
Paspas 19,90 TL
7 Parça Çerezlik Seti 27,90 TL
Sunum Tablası 24,90 TL
Püsküllü Banyo Paspas Seti 2'li 29,90 TL
Kadın Taşlı Kot Şapka 22,90 TL
Plaj Çantası 7,50 TL
Seramik Çay Tabağı 6'lı 24,90 TL
Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 29,90 TL
5 Parça Banyo Seti 99,90 TL
Bardak Altlığı 4'lü 4,95 TL
Peçetelik/ Kepçelik 9,90 TL
Rakle Sürahi 1650 ml 39,90 TL
Rakle Su Bardağı 3'lü 19,90 TL
Sandalye Minderi 7,50 TL
Yolluk 80x150 cm 39,90 TL
Lüks Masa Örtüsü 150x150 cm 29,90 TL
Lüks Mutfak Havlusu 2'li 16,90 TL