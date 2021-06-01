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BİM saat kaçta kapanıyor? Tıraş makinası! BİM hamburger köftesi! BİM'de bu hafta hangi ürünlerde indirim var? BİM aktüel! BİM 4 Haziran! BİM aktüel ürünler kataloğu!