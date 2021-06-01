BİM aktüel! BİM 4 Haziran! BİM aktüel ürünler kataloğu!
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BİM aktüel! BİM 4 Haziran! BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM aktüel! BİM 4 Haziran! BİM aktüel ürünler kataloğu!
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BİM saat kaçta kapanıyor? Tıraş makinası! BİM hamburger köftesi! BİM'de bu hafta hangi ürünlerde indirim var? BİM aktüel! BİM 4 Haziran! BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM saat kaçta kapanıyor? Tıraş makinası! BİM hamburger köftesi! BİM'de bu hafta hangi ürünlerde indirim var? BİM aktüel! BİM 4 Haziran! BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM 4 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER

BL Tune 160 Kulak İçi Kulaklık 59,90 TL

Kumtel Nostaljik Fırın 239 TL

Paşabaheçe Oval Tabak 3'lü 15,90 TL

Paşabaheçe Bölmeli Cam Saklama Kabı 13,50 TL

Paşabaheçe Ayaklı Servis Tabağı 14,90 TL

Kapaklı Oval Borcam 34,90 TL

Chef's Mermer Desenli Tava 2'li 49,90 TL

Rooc Küçük Bıçak 8,90 TL

Rooc Büyük Bıçak 15,90 TL

LAV Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 13,90 TL

LAV Çay Bardağı 6'lı 8,90 TL

Desenli Yuvarlak Saklama Kabı 2'li 15,90 TL

Lavabo Buz Halısı 6,90 TL

Mutfak Havlusu Seti 4'lü 17,90 TL

Fakir Dik Durabilen Süpürge 219 TL

Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 49,90 TL

Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 39,90 TL

Çift Kişilik Pike 36,90 TL

Tek Kişilik Pike 32,90 TL

Havlu Seti 3'lü 22,90 TL

Kapitone Çift Kişilik Yatak Alezi 39,90 TL

Silikon Elyaf Yastık 14,90 TL

Yastık Alezi 2'li 19,90 TL

Bez Dolap 99,90 TL

Raflı Tekerlekli Askılık 79,90 TL

Çamaşır Selesi 19,90 TL

Kapı Arkası Askılık 19,90 TL

Toz Alma Aparatı 22,90 TL

Kapaklı Deterjanlık 9,90 TL

Soley Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 25,90 TL

Soley Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 21,90 TL

Yastık Kılıfı 2'li 9,90 TL

Wellsoft Saç Bonesi 4,90 TL

Bahçe & Plaj Şemsiyesi 89,90 TL

Katlanır Piknik Masası Seti 249 TL

Şemsiye Bidonu 29,90 TL

Rattan Görünümlü Plastik Koltuk 79,90 TL

Rattan Görünümlü Plastik Tabure 9,90 TL

Sırtlıklı Sandalye Minderi 12,90 TL

Sandalye Minderi 5,90 TL

Corby CX007-2B Dorone 299 TL

Orta Boy Nostaljik Radyo 99,90 TL

Solar Ledli Zincir 49,90 TL

Kadın Pijama Takımı 59,90 TL

Stanley Termos 0,47 Litre 259 TL

Hamak 69,90 TL

Outdoor Şapka 34,90 TL

Trekking & Kamp Sırt Çantası 279 TL

Çift Katmanlı 2 Kişilik Çadır 239 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 349 TL

Şişme Kamp Matı 199 TL

Uyku Tulumu 99,90 TL

Kafa Lambası 49,90 TL

44 Parça Kamp İhtiyaç Seti 39,90 TL

Kampçı Yemek Pişirme Seti 179 TL

Solar Panelli Güç Kaynağı 249 TL

BİM aktüel! BİM 4 Haziran! BİM aktüel ürünler kataloğu!
BİM aktüel! BİM 4 Haziran! BİM aktüel ürünler kataloğu!
BİM aktüel! BİM 4 Haziran! BİM aktüel ürünler kataloğu!

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