BİM aktüel 23 Aralık Çarşamba indirimli ürünler kataloğu. BİM indirimli teknolojik aletler

BİM 22 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri açıklandı. BİM 22 Aralık 2020 kataloğunda çıkan tüm ürünleri sizler için hazırladık. İşte BİM 22 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yeni hafta yayınlandı. 22 Aralık Salı ve 23 Aralık Çarşamba kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanırken pek çok alanda pek çok indirim olacak. Çikolatalı mozaik pasta, milkshake, bisküvi gibi yiyecek ve içecek ürünlerinin ağırlıklı olduğu ürünler 22 Aralık 2020 Salı kataloğunda yer alırken, elektrik ve elektronik ürünlerdeki indirim ise 23 Aralık 2020 Çarşamba kataloğunda yer alacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 22-23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu…

BİM 23 ARALIK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU: TEKNOLOJİK ALETLER, OYUNCAKLAR, EV EŞYALARI