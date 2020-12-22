BİM aktüel 23 Aralık 2020 indirimleri başlıyor! BİM aktüel ürünlerde bu hafta dev indirim sizleri bekliyor...

Yeni haftaya girerken BİM 23 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. BİM Aktüel 23 -29 Aralık 2020 Çarşamba kampanyasında her zaman olduğu gibi birbirinden güzel ürünler mevcuttur. BİM 25 Aralık 2020 kataloğu ile gelecek ürünlere bu özel haberde göz atacağız. BİM'de bu hafta 23 -29 Aralık Çarşamba günü başlayacak kampanyada neler olacak? İşte bütün detaylar…

BİM 23 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim 23 Aralık 2020 aktüel kataloğunda muhteşem detaylar bu hafta çarşamba günü başlıyor.

Bim 23 Aralık kataloglarında özel fırsatlar Bim tarafından resmen açıklandı. Harika kampanyalar hakkında detaylar için başlangıç yapıyoruz ve ürünleri ele alıyoruz. Bim aktüel 23 Aralık 2020 kataloğunda merak edilenler Bim camlarını bugün itibarıyla doldurmaya başladı. Üstelik bu hafta küçük bir sürpriz bile var! Henüz resmi bir açıklama olmasa da Bim aktüel katalogları bazı Bim mağazalarında sergilenmeye başlandı ve bu hafta Bim kataloglarını 25 Aralık 2020 tarihinde değil 23 Aralık 2020 tarihinde satışa çıkacağı bir nevi üstü örtülü biçimde ilan edildi. Tüm bu bilgiler Bim takipçilerini ilgilendirse de bizi ilgilendiren kısım pek tabi katalog değil katalogdaki ürünler! İşte Aktüel ürünler olarak bu hafta market kataloglarını tek tek ele almaya ve ürünleri incelemeye başlıyoruz. Bim 23 Aralık 2020 kataloğunun ilk ürününde kocaman ekrana sahip muhteşem fiyatı ile gelen Dijitsu marka bir TV var. Dijitsu 65¨ Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.399 TL fiyatı ile teknoloji tutkunlarının meraklara girmesine şimdiden vesile oldu. Sunduğu avantajlı fiyatı ve tam bir fiyat/performans ürünü olmasından kaynaklı bu TV mutlaka ama mutlaka ayrıca incelenmeli diyoruz. 4K ekrana sahip üründe 4 çekirdekli işlemci, Smart TV avantajları ile birleşiyor.

Peki TV'den başka neler var Bim'de?

Fakir Erkek Bakım Seti 169 TL ve Fakir Saç Düzleştirici 69,90 TL'den geliyor. Her iki ürün içinde Fakir markası sunulmuş. Özellikle erkek bakım seti için çok iyi bir tercih diyebiliriz. Ayrıca saç düzleştiricisi de piyasada bulunan pek çok düzleştiriciden daha iyi. Bunların yanında Heifer Saç Kurutma Makinesi 69,90 TL gibi çok uygun bir fiyata Bim'e geliyor. Ayrıca uzun zamandır istenilen ve çevremizde de sıkça Bim'e gelse de alsak, denilen Tefal Buhar Kazanlı Ütü 899 TL gibi bir fiyat ile sizlerle oluyor. Ürünün fiyatı sizi korkutsa da6.6 bar oluşu ve 6 taksit avantajı ürünü cazip hale getiriyor. Bu haftanın sürpriz ürünlerinden biri de Mobil Akustik Gramofon oluyor. 189 TL fiyata sahip ürün metal gramofon başlığa ve ahşap tabana sahip. 31 cm genişliğindeki ürün 43 cm yüksekliğinde… Oldukça keyifli bir ürüne benziyor. Bu aktüel fırsatı mutlaka alıp deneyeceğiz! Bu hafta Bim'de 4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 229 TL'den ve Lambader 199 TL'den sizlerle. Lambader için oldukça şık bir ürün olduğunu söylemeye gerek yok, gerçekten çok güzel!..

Fırsatlar arasında başka neler var?

Heifer Dik Durabilen Süpürge 169 TL'den, 3 Gözlü Bez Dolap 69,90 TL ve Tekerlekli Askılık 2'li 69,90 TL'den geliyor. Düzenleyici pek çok ürün de sunacak olan Bim aktüel kataloglarında Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 129 TL'den alıcı bekliyor olacak. Aksesuar ve Takı Dolabı 159 TL ve Dekoratif Ahşap Fener 3'lü 99,90 TL'den bu hafta sizlerle olacak. Haftanın Bim aktüel fırsatları arasında içeriği ve kalitesi ile öne çıkan ürünler yer almaya devam ediyor. Stanley Outdoor Termos 1,3 Litre 299 TL'den bu hafta Bim'de. Şık mı şık Bonera 5 Parça Professional Tencere Seti 189 TL'DEN, Güral Porselen 18 Parça Rölfeyli Yemek Takımı 99,90 TL'den alıcı bekliyor. Ayrıca Bonera 6 Parça Omega Çelik Omlet Seti 149 TL ve Hisar Optima Çelik Çaydanlık 129 TL'den bu hafta sizlerle. Bim aktüel 23 Aralık 2020 kataloglarında ayrıca SCHWARTZ Yavaş Sebze/ Meyve Presi 399 TL, Fakir Rhapsody Blender Seti 229 TL'den geliyor. Fırsatların yoğun olarak yaşandığı ikinci Bim aktüel sayfasında Çelik Karnıyarık Tenceresi 99,90 TL'den gözler önüne çıkıyor. Bim camlarında sıkça ziyaretçi bulacak olan Tefal Cook N Clean Tava 32 cm 99,90 TL ve Kare Borcam 22,90 TL'den sizlerle buluşuyor. Merak edilen fırsatlarda Melamin Büyük Kare Tabak 8,50 TL, Kırmızı Dekoratif Cam Şamdan 3'lü 69,90 TL, Aloe Vera Çift Kişilik Yorgan 139 TL ve Kadın Süper Soft Sabahlık 69,90 TL'den sizlerle oluyor. Bu hafta gelecek olan kış ürünleri arasında boyunluklar, atkılar-bereler, taç toka setleri, eldivenler ve ev çorapları da yer alıyor. Kar botu, polar eşofman takımı ve çeşitli tekstil ürünleri Bim aktüel kataloglarında yer alıyor.

BİM 23 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ

BİM aktüel 23 Aralık 2020 indirimleri başlıyor!

BİM aktüel 23 Aralık 2020 indirimleri başlıyor!