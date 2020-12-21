BİM aktüel 22 Aralık Salı indirimli ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli neler var?
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BİM aktüel 22 Aralık Salı indirimli ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli neler var?

21.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:16
BİM aktüel 22 Aralık Salı indirimli ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli neler var?

BİM 22 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri açıklandı. BİM 22 Aralık 2020 kataloğunda çıkan tüm ürünleri sizler için hazırladık. İşte BİM 22 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yeni hafta yayınlandı. 22 Aralık Salı ve 23 Aralık Çarşamba kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanırken pek çok alanda pek çok indirim olacak. Çikolatalı mozaik pasta, milkshake, bisküvi gibi yiyecek ve içecek ürünlerinin ağırlıklı olduğu ürünler 22 Aralık 2020 Salı kataloğunda yer alırken, elektrik ve elektronik ürünlerdeki indirim ise 23 Aralık 2020 Çarşamba kataloğunda yer alacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 22-23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu…

BİM AKTÜEL 22 ARALIK SALI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel 22 Aralık Salı indirimli ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli neler var?
BİM aktüel 22 Aralık Salı indirimli ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli neler var?
BİM aktüel 22 Aralık Salı indirimli ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli neler var?

BİM 22 ARALIK YEMEK KATALOĞU TÜM ÜRÜNLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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