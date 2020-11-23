BİM, 27 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! BİM Tablet kaaç lira? ve BİM HP Pavilion Gaming Laptop kaç lira? BİM, Cuma kataloğu!

BİM, 27 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda. Ev tekstil ürünlerinin ve küçük ev aletlerinin raflarda yer alacağı katalogda indirimler ve sürpriz fiyatlar tüketiciyi bekliyor. Sonbahara özel ürünlerle dikkat çeken katalogda hayatınızı kolaylaştıracak ürünler de bulunuyor.