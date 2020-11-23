BİM, 27 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! BİM Tablet kaaç lira? ve BİM HP Pavilion Gaming Laptop kaç lira? BİM, Cuma kataloğu!
23.11.2020 15:54 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:57
BİM, 27 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda. Ev tekstil ürünlerinin ve küçük ev aletlerinin raflarda yer alacağı katalogda indirimler ve sürpriz fiyatlar tüketiciyi bekliyor. Sonbahara özel ürünlerle dikkat çeken katalogda hayatınızı kolaylaştıracak ürünler de bulunuyor.
BİM, 27 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda teknoloji ürünlerinden çocuk ürünlerine, dekorasyon malzemelerinden kişisel ürünlere kadar çok sayıda seçenek bulunuyor.
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