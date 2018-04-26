Bilsam'dan Şiddet Temalı Sempozyum

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) Kurtuba Akdemi tarafından bu yıl beşincisi kez şiddet temalı Ulusal Öğrenci Sempozyumumuzu gerçekleşitirilecek.

Sempozyum ile ilgili bilgi veren BİLSAM Gençlik Kolları Üyesi Zeynep Doğan, "Geçmişten günümüze insanlık tarihinin en büyük sorunlarından bir olan 'Şiddet' çağımızda da insanlığı tehdit eden temel problemlerden biridir. Toplumsal ilişkilerden uluslararası ilişkilere, aile hayatından bireyler arası ilişkilere, eğitimden medyaya ve daha birçok alanda hayatımıza nüfuz etmiş olan 'Şiddet' bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Yılın periyotlarla ulusal öğrenci sempozyumları gerçekleştiren BİLSAM Kurtuba Akademi, 2018 yılında tema olarak, 'Şiddet' konusunu seçmiştir. 'Bir İnsanlık Sorunu Olarak Şiddet' başlığıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumumuz Dilkent Akademi, BİLSAM yayınları, Kurtuba Akademik gelişim topluluğunun katkıları ile 28-29 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. BİLSAM Kurtuba Akdemi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Ulusal Öğrenci Sempozyumumuzun amacı ülkemizde bahse konu olan alanlarda okuyan araştıran ve düşünceler geliştiren gençlerimizi bir araya getirerek ürettikleri bilgi düşünce ve yaklaşımları akademik çevreler ve kamuoyu ile paylaşmalarına imkan tanımaktır. Düzenlenecek sempozyum. 'Şiddet' sorununu sadece insan odaklı değil, bu sorunlardan etkilenen tabiat, çevre, bitkiler, hayvanlar, tarihi eserler, kültürel varlıklar vb. bütün canlıları ve varlıkları kapsayacak şekilde ele alacaktır. Amacımız Kurtuba Akademi olarak geleceğimiz adına gök kubbede hoş bir seda bırakacak bütün fikirlere kendini seslendirme imkanı sunmaktır. BİLSAM Kurtuba Akademi olarak bizler, farklılıklarımızın zenginlik olarak kabul edildiği şiddetin, zulmün, ötekileştirmenin ve kutuplaşmanın olmadığı bütün canlıların kendi potansiyelini gerçekleştirebildiği çevrenin korunduğu ve adalet, özgürlük, barış ve kardeşlik iklimi içinde yaşanılan bir dünyanın mümkün olabileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

28-29 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyuma Malatya, bölge ve Türkiye'deki 17 üniversiteden toplam 40 lisan ve lisansüstü öğrencinin katılacağını ifade eden Doğan, "İki gün sürecek sempozyumun yanı sıra Kurtuba Akademi Atölye Çalışmaları kapsamında fotoğraf ve kara kalem sergisi ve ayrıca şiir dinletisi de olacaktır. Cumartesi günü saat 09.30 yapılacak olan açılışımıza tüm halkımız davetlidir" diye konuştu. - MALATYA