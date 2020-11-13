Billie Eilish - Therefore I Am lyrics | Billie Eilish - Therefore I Am Türkçe çevirisi
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan tarzıyla birçok kesim tarafından beğenilen ve bir James Bond filmi olan No Time to Die'a da şarkı yazan ve söyleyen Billie Eilish yeni teklisi Therefore I Am şarkısını dinleyicisiyle buluşturdu. Billie Eilish - Therefore I Am şarkı sözleri neler? Billie Eilish - Therefore I Am Türkçe çevirisi nedir?
Genç yetenek Billie Eilish yepyeni şarkısını yayınladı. Şarkının sözlerive çevirisi haberimizde.
BILLIE EILISH THEREFORE I AM LYRICS
[Nakarat]
I'm not your friend or anything
Damn, you think that you're the man
I think, therefore, I am
I'm not your friend or anything
Damn, you think that you're the man
I think, therefore, I am
[Verse 1]
Stop, what the hell are you talking about? Ha
Get my pretty name outta your mouth
We are not the same with or without
Don't talk 'bout me like how you might know how I feel
Top of the world, but your world isn't real
Your world's an ideal
[Köprü]
So go have fun
I really couldn't care less
And you can give 'em my best, but just know
[Nakarat]
I'm not your friend or anything
Damn, you think that you're the man
I think, therefore, I am
I'm not your friend or anything
Damn, you think that you're the man
I think, therefore, I am
BILLIE EILISH THEREFORE I AM TÜRKÇE ÇEVİRİ
Ben senin arkadaşın falan değilim
Adam olduğunu sanıyorsun
Düşünüyorum öyleyse varım
(X2)
Dur, neyden bahsediyorsun?
Tatlı ismimi ağzından uzak tut
Biz olsa da olmasa da aynı değiliz
Benim hakkımda, nasıl hissettiğimi biliyormuşsun gibi konuşma
Dünyanın zirvesindesin ama dünyan gerçek değil
Senin dünyan ideal
Bu yüzden git eğlen
Daha az umrumda olamazdı ve onlara iyiliklerimi verebilirsin ama bil ki;
Ben senin arkadaşın falan değilim
Adam olduğunu sanıyorsun
Düşünüyorum öyleyse varım
(X2)
Adının benimkinin yanına koyulmasını istemiyorum, biz farklı hatlardayız.
Bu yüzden yeterince nazik olmaya çalışıyorum,
blöfümü görmüyorlar çünkü şunları bulmaktan nefret ediyorum:
Maddeler, maddeler, maddeler
Önemsiz kalmanı tercih ederim
Çok sayıda röportajlar, röportajlar, röportajlar
Adını söylediklerinde kafam karışıyor.
Eğlendin mi?
Daha az umrumda olamazdı?
Onlara benim en iyilerimi verebilirsin ama bil ki;
Ben senin arkadaşın falan değilim
Adam olduğunu sanıyorsun
Düşünüyorum öyleyse varım
(x2)
Üzgünüm
Adını bildiğimi sanmıyorum
Üzgünüm
Adını bildiğimi sanmıyorum
Ben senin arkadaşın falan değilim
Adam olduğunu sanıyorsun
Düşünüyorum öyleyse varım