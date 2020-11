Billie Eilish - Therefore I Am lyrics | Billie Eilish - Therefore I Am Türkçe çevirisi

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan tarzıyla birçok kesim tarafından beğenilen ve bir James Bond filmi olan No Time to Die'a da şarkı yazan ve söyleyen Billie Eilish yeni teklisi Therefore I Am şarkısını dinleyicisiyle buluşturdu. Billie Eilish - Therefore I Am şarkı sözleri neler? Billie Eilish - Therefore I Am Türkçe çevirisi nedir?

Genç yetenek Billie Eilish yepyeni şarkısını yayınladı. Şarkının sözlerive çevirisi haberimizde.

BILLIE EILISH THEREFORE I AM LYRICS

[Nakarat]

I'm not your friend or anything

Damn, you think that you're the man

I think, therefore, I am

I'm not your friend or anything

Damn, you think that you're the man

I think, therefore, I am

[Verse 1]

Stop, what the hell are you talking about? Ha

Get my pretty name outta your mouth

We are not the same with or without

Don't talk 'bout me like how you might know how I feel

Top of the world, but your world isn't real

Your world's an ideal

[Köprü]

So go have fun

I really couldn't care less

And you can give 'em my best, but just know

[Nakarat]

I'm not your friend or anything

Damn, you think that you're the man

I think, therefore, I am

I'm not your friend or anything

Damn, you think that you're the man

I think, therefore, I am

BILLIE EILISH THEREFORE I AM TÜRKÇE ÇEVİRİ

Ben senin arkadaşın falan değilim

Adam olduğunu sanıyorsun

Düşünüyorum öyleyse varım

(X2)

Dur, neyden bahsediyorsun?

Tatlı ismimi ağzından uzak tut

Biz olsa da olmasa da aynı değiliz

Benim hakkımda, nasıl hissettiğimi biliyormuşsun gibi konuşma

Dünyanın zirvesindesin ama dünyan gerçek değil

Senin dünyan ideal

Bu yüzden git eğlen

Daha az umrumda olamazdı ve onlara iyiliklerimi verebilirsin ama bil ki;

Ben senin arkadaşın falan değilim

Adam olduğunu sanıyorsun

Düşünüyorum öyleyse varım

(X2)

Adının benimkinin yanına koyulmasını istemiyorum, biz farklı hatlardayız.

Bu yüzden yeterince nazik olmaya çalışıyorum,

blöfümü görmüyorlar çünkü şunları bulmaktan nefret ediyorum:

Maddeler, maddeler, maddeler

Önemsiz kalmanı tercih ederim

Çok sayıda röportajlar, röportajlar, röportajlar

Adını söylediklerinde kafam karışıyor.

Eğlendin mi?

Daha az umrumda olamazdı?

Onlara benim en iyilerimi verebilirsin ama bil ki;

Ben senin arkadaşın falan değilim

Adam olduğunu sanıyorsun

Düşünüyorum öyleyse varım

(x2)

Üzgünüm

Adını bildiğimi sanmıyorum

Üzgünüm

Adını bildiğimi sanmıyorum

Ben senin arkadaşın falan değilim

Adam olduğunu sanıyorsun

Düşünüyorum öyleyse varım