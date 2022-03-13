KAYSERİ (İHA) - Bilişim Eğitim ve Danışmanlık firması Kurucu Genel Müdürü Hakan Topuzoğlu : " Türkiye'de daha fazla veri bankası kurulmalı"

"Yurtdışında depolanan veriler, olası bir olumsuzlukta risk oluşturabilir"

KAYSERİ - Kayseri'de hizmet veren bir Bilişim Eğitim ve Danışmanlık firmasının Kurucu Genel Müdürü Hakan Topuzoğlu internet veri bankaları ile ilgili verdiği bilgilerde, Türkiye'deki veri bankalarının yetersiz olduğunu söyleyerek, "Yurtdışında depolanan veriler, olası bir olumsuzlukta risk oluşturabilir" dedi.

" Türkiye'de yeterli veri bankası yok"

Amerika'da sadece California'da 200 civarında veri bankası olduğunu ama Türkiye genelinde bu sayının 40 civarında olduğunu söyleyen Hakan Topuzoğlu, "İngilizce 'Data Center' olarak kullanılan ve Türkçede veri bankası ve veri merkezi olarak biliyoruz. Veri merkezleri aslında yağmurdan, selden, depremden ve hiçbir felaketten etkilenmeyen server bilgisayarlarının korunaklı bir şekilde bulunduğu ve verilerin de buralarda depolandığı alanlardır diyebiliriz. Dünyada en güçlü veri merkezleri Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Örnek vermek gerekirse California'da 200 civarında veri merkezi var ama ne yazık ki ülkemizde bu sayı toplamda 50'yi bile bulmamaktadır. 40 küsürlerde kalmış durumda. İşin daha da üzücü olan tarafı Ankara'nın doğusunda diye tarif ettiğimiz yani başkentimizden bu tarafa diyebileceğimiz noktalarda ise veri merkezi ne yazık ki hiç yok, Kayseri'de hiç yok" dedi.

"Yurtdışı sunucuları güvenlik zafiyeti oluşturuyor"

Topuzoğlu, ülkeler arası yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta yurtdışı sunucularının güvenlik zafiyeti oluşturabileceğini söyleyerek, "Şu anda tüm bilgilerimiz ağırlıklı olarak yurtdışındaki sunucularda bulunmakta. Bu da büyük bir güvenlik zafiyeti oluşturmakta. Herhangi bir savaş durumunda ya da benzeri ülkeler arasında bir çatışma, sıkıntı durumunda da farklı amaçlarla da kullanılabilir diye düşünüyorum ve bu da bir risk oluşturmakta. Haliyle siz hackerlardan korunmaya çalışırken, doğrudan verileri teslim ettiğiniz için şifreleri bile vermenize gerek kalmadan sahip olduğunuz tüm bilgilere ulaşabilir. Mesela bir şirket düşünün, teklif gönderiyor ama o teklif o firmadan önce başkaları tarafından görülürse haksız bir rekabet ortaya çıkar ve bu bilgiler de farklı amaçlarla kullanılabilir. Hele de bu şirket, devlet gibi benzeri durumlarda olursa çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz" ifadelerine yer verdi.

"Veriler çağımızın en kıymetli materyali"

İnternet verilerinin 21. yüzyılda en kıymetli materyaller olduğunu söyleyen Hakan Topuzoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti; "Verilerin bulunduğu noktalarda olası bir savaş halinde o verilere ulaşamayız. Bu bir risktir. Mesela Ukrayna - Rusya savaşı sırasında meydana gelen bir olayla ilgili bir haber okumuştum. Ukrayna'da çok büyük şirketlerin veri merkezleri bulunduğu için başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı aman buraları bombalamayın diye ricada bulunuyor. Yani gerçekten de birçok gıda maddesinden ya da malzemeden daha kıymetli olan bir şey var o da veriler 21. yüzyılda. Bizim ülkemizde aslında internet siteleri ile ilgili genel bir düzenlemeye de ihtiyaç var. Şu anda herhangi biri herhangi birine web sitesi yaptırabilir. Bunu yapana da dosyaları nerde barındırdığını sorgulamadığı için, ilerleyen zamanlarda sıkıntılar meydana geliyor. Hem siteyi yapan kişiye ulaşamıyor, hem de o kişinin işi yaptığı yere. Geçmişte karşılaştığımız olaylar var bununla ilgili. Hosting barındırma hizmeti veren firmaların, o verileri alıp başka kişilere sattığını da gördük. Bu konuda herhangi bir düzenleme olmadığı için ne yazık ki çok büyük bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Bu yüzden de dışarıda bu hizmeti veren firmaların nasıl ki dışarıda yeminli mali müşavirler varsa, onların da yemin etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten de çok büyük risklere sebebiyet verebiliyor."

"Web hizmeti veren firmalarla sözleşme yapılmalı"

Web hizmeti alacak kurum veya kişilerin, hizmet verecek firmalarla gizlilik sözleşmesi yapması gerektiğini söyleyen Topuzoğlu, "İşi birkaç boyutta toparlayacak olursak, öncelikle bu hizmeti veren kişilerin güvenilir olması ve bu hizmetin alındığı yerin güvenilir olması, yurt içinde bulunması çok büyük önem taşımakta. Şu anda devam eden ve tamamlanmaya yaklaşmış olan bir veri merkezi projemiz bulunuyor bizim. Dosya olarak sunduk ve Kayseri'de bir veri merkezi kurulmasını hedefliyoruz. Teknopark içinde de olabilir ama şehrimizin ve bölgemizin gerçekten buna ihtiyacı var. Kurumlar da mutlaka bu hizmeti aldıkları firmalarla sözleşme yapmalılar. Bilgi güvenliği açısından gizlilik sözleşmesi ve hizmetin alındığına dair bu bilgilerin başka yerlerle paylaşılmamasına dair bir sözleşme olması gerekiyor. Devlet nezdinde de bir kanun çıkarılarak, bu hizmeti veren firmaların da daha sıkı denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.