- Bilişim Akademisi ilk mezunlarını verdi

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- Bilişim Akademisi ilk mezunlarını verdi

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi Bilişim Akademisi 160 öğrenci ile ilk mezunlarını verdi. Sevinçli olduğunu söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, "Açılışını 4 ay öncesinde yapmamıza rağmen ilk mezunlarımız verdik. Sevinçliyiz. Tabi pandeminin verdiği olumsuzluklar oldu. Kısmen yüz yüze, kısmen online olarak eğitimlerimizi sürdürdük" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye Hedefleri doğrultusunda; bilişim alanında yetenekli genç ve yetişkinlere yönelik hayata geçirilen Arnavutköy Bilişim Akademisi, pandemi döneminde eğitimlere ara vermeyerek, eğitimlerini yüz yüze ve online olarak sürdürdü. Günümüz sistemlerini anlayabilen, teknolojik gelişmelerin tasarlayıcısı olan ve geleceğin mucitlerini yetiştirmek isteyen Arnavutköy Belediyesi Bilişim Akademisi'nde robotik kodlama, veri tabanı yönetimi, siber güvenliği ve SQL eğitimi alan öğrenciler, eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler ise sertifikalarını Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın elinden aldı.

"160 kardeşimiz mezun oldu"

Bilişim Akademisi Mezuniyet töreninde öğrenciler ile bir araya gelen Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, Arnavutköy Bilişim Akademisi'nin ilk mezunlarını verdiğini söyledi. Başkan Baltacı: "Bu alan gelecek vadeden bir alan. Gençlerimizin yoğun ilgi duyduğu bir alan. Açılışını 4 ay öncesinde yapmamıza rağmen ilk mezunlarımız verdik. Sevinçliyiz. Tabi pandeminin verdiği olumsuzluklar oldu. Kısmen yüz yüze, kısmen online olarak eğitimlerimizi sürdürdük. 160 tane kardeşimiz 4 farklı alanda; siber güvenlik, veri tabanı, SQL ve robotik kodlama alanlarında eğitim alarak nitelikli hale geldiler. Umuyoruz gelecekleri hakkında önemli bir katkı olur" Şeklinde konuştu.

Sertifika alan Nisa Nur : "Burada robot bataryaları gibi şeyler öğrendik. En son görme engellilerin önüne çıkan engelleri söyleyen bir bileklik yaptık" diye konuştu.

Robotlar yaptığını söyleyen bir diğer çocuk, " Evime yakın olmasından dolayı burayı tercih ettim. Burada gördüm eğitimlerle robotlar yaptım ve şimdi de mezun oldum. Yan tarafta bir atölye daha açılacak. Mezun olanlar orada robotlar yapıyor. Ben de o robotlardan yapmayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG