Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer'ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Yüzde 95 koruyor ve güvenli
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Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer'ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Yüzde 95 koruyor ve güvenli

10.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:25

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Biontech-Pfizer'ın geliştirdiği aşının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının ara raporunun yayınlandığını belirtti. Özlü, "Aşı yüzde 95 koruyor ve güvenli. Türkiye'den de veriler yer aldı" dedi.

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu Biontech firmasının, ABD'li Pfizer ile işbirliğinde geliştirdiği koronavirüs aşısının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının ara raporu yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından raporla ilgili paylaşımlar yaptı.

"TÜRKİYE'DEN DE VERİLER YER ALDI"

Aşının yüzde 95 koruduğunu ve güvenli olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlü, şu ifadeleri kullandı: "Biontech-Pfizer'ın geliştirdiği aşının faz 2 ve faz 3 ara raporu yayınlandı. Acil kullanım için ön onay başvurusuna esas olan veriler, 16 yaş ve üstü 43.548 gönüllüdeki güvenlik ve etkinliği raporluyor. Aşı %95 koruyor ve güvenli. Türkiye'den de veriler yer aldı. Alt grup analizleri için henüz gönüllü sayısı az olsa da, 65 yaş ve üstünde de sonuçlar benzer görünüyor. Cinsiyet, ırk, etnisite ve kronik hastalığın olup olmamasından etkinliğin değişmediği görülüyor."

Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer'ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Yüzde 95 koruyor ve güvenli
Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer'ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Yüzde 95 koruyor ve güvenli
Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer'ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Yüzde 95 koruyor ve güvenli
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