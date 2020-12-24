Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal - "Faz 3" çalışması sonuçları
24.12.2020 20:02 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:10
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal Faz 3 çalışması hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu