Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor

27.11.2020 23:40 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüse yakalanan hastalara ilaç kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Özlü, paylaşımlarında "Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından koronavirüs konusunda uyarılarda bulundu.

"İLAÇLAR ZAMANINDA KULLANILMALI"

Hastanelerin, yoğun bakımların dolduğunu ve günde 170'i aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirten Özlü, "Hastalar soruyorlar: 'Testim pozitif çıktı, ama semptomlarım çok hafif, kendimi kötü hissetmiyorum. Filyasyon ekibinin getirdiği ilacı şimdi kullanmam gerekir mi? Durumumda kötüleşme olursa başlasam olmaz mı?' Antiviral ilaçlar, enfeksiyonun başlangıcında, virüsün replikasyon döneminde başlandığında daha etkilidir. Geç dönemde etkinlik azalıyor. Bu nedenle tablonun ağırlaşmasını beklemeden tedaviye başlanmalı. Sonradan 'keşke verilen ilacı zamanında kullansaydık' deyip hayıflanmamak için SARS-CoV-2'ye tam etkili özel ilacı bulununcaya kadar, elimizde olan ilaçları Ulusal Tanı Tedavi Kılavuzumuzun önerdiği zamanlamayla kullanmakta yarar var" ifadelerini kullandı.

"BEN GENCİM, AYAKTA ATLATIRIM" DEMEYİN

"Ben gencim, sağlıklıyım, ayakta, hafif atlatırım" diye düşünenleri de uyaran Özlü, "Kimde nasıl seyredeceği tam öngörülemiyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor, günde 170'i aşkın insanımız ölüyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz, her gün birilerinin anne-babası, eşi, çocuğu, kardeşi yitip gidiyor." dedi.

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