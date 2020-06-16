Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
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Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vakalar sonrası Twitter hesabından vatandaşlara uyarılarda bulundu. Maske ve mesafenin önemine dikkat çeken Özlü, "Aile büyüklerimizi ziyarete gittiğimizde maske ve mesafe önemlidir. Hastalık en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor" dedi.

16.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:50

1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine giren Türkiye'de son günlerde vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Artan vakalar sonrası Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"HASTALIK EN KOLAY AİLE BİREYLERİ ARASINDA YAYILIYOR"

Maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çeken Özlü, "Maske ve mesafe, sadece dış ortamda ve yabancılara karşı kullanacağımız koruyucu önlemler değildir. Aile büyüklerimizi ziyarete gittiğimizde; konu, komşu, dost, akrabalarla ev oturmalarında; söz, nişan, sünnet, mevlüt, taziye gibi cemiyetlerde maske ve mesafe çok daha önemlidir. Hastalık en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSÜ SİZE BULUŞTURACAK KİŞİLER TANIDIKLARINIZDIR"

Tevfik Özlü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bu virüsü size bulaştıracak veya sizin virüsü bulaştırabileceğiniz kişiler çoğu zaman tanımadığınız yabancılar değildir. Tanıdığınız, sevdiğiniz, dost ve arkadaşlarınızdan virüsü alma veya onlara bulaştırma olasılığınız çok daha yüksektir.

Birlikte çay içip, yemek yediğiniz; sarılıp, tokalaştığınız; sohbet, muhabbet ettiğiniz; piknik, mangal, spor yaptığınız; evlerinize teklifsiz girip çıktığınız arkadaşlarınız, akrabalarınız, komşularınız, dostlarınızdan virüsü kapma olasılığınız çok daha fazladır.

"ESKİSİ GİBİ OLAMAYIZ"

Sevgimizi, saygımızı, ilgimizi, sevincimizi, üzüntümüzü, coşkumuzu eskisinden farklı, dokunmadan, yakınlaşmadan, uzakları yakın kılan gönlümüzle, sözlerimizle ifade edip, paylaşalım. Eskisi gibi olamayız.

Hane halkımız dışında istisnasız herkesle, her zaman, her yerde ve her koşulda mesafemizi koruyalım ve maskelerimizi karşılıklı olarak usulüne uygun olarak takalım.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı

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