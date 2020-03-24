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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yeni tip koronavirüs salgını konusunda izolasyonun önemine dikkat çekerek, "Herkes kendisini pozitif saysın ona göre tedbirini alsın. Bulaşabilir ve bulaştırabilir saysın bu 3 haftada" dedi.

24.03.2020 00:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın

CNN Türk'de Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programında aşı çalışmaları ve virüse karşı etkili olan ilaçlar ile Türkiye'de salgının durumu konuşuldu.

Konuklar arasında bulunan Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, virüse yönelik aşı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı. ABD'nin aşının insanlar üzerinde denemesi sürecine geçtiğini, onun dışında Çin ve İsrail'in de aralarında olduğu bazı ülkelerde klinik deneme aşamasına gelindiğini ifade etti.

"KORONAVİRÜS KENDİ DİNAMİKLERİ İÇİNDE YAYILIYOR"

Aşının yaklaşık 1 yıl sonra kullanılabileceğini ifade eden ve influenza (grip) üzerinden bir tablo çizen Ünal, influenzanın yaz aylarında güney yarım kürede yayılmasını sürdürdüğünü, kış aylarında ise yeniden kuzey yarım küreye geldiğini hatırlattı. Ünal, koronavirüste de böyle bir seyir izlenmesi halinde aşının etkili olarak kullanılabileceğini ifade ederek, "Ancak bu farklı bir virüs ve kendi dinamikleri içerisinde yayılıyor." dedi.

Sıtma ilacını kullandıklarını ve bunun virüsün hücre içerisine girmesini engellemede etkili olduğunu vurgulayan Ünal, bu konuda birçok teori de bulunduğunu söyledi ve "Elimizde böyle ilaçların olması umut verici" diye konuştu.

TÜRKİYE-İTALYA KARŞILAŞTIRMASI İÇİN MİLYON KİŞİDEKİ ORANA BAKMALIYIZ

Türkiye'deki vaka sayısındaki artış hızını İtalya'ya benzetenlere de yanıt veren Prof. Ünal, böylesi bir karşılaştırma için milyon kişideki orana bakmak gerektiğini söyledi. İtalya'da milyon kişide vaka sayısının 978 olduğunun altını çizen Ünal, Türkiye'de ise bunun sadece 15 olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanından bakana kadar tüm yetkililerin evde kalın çağrıları yaptığını hatırlatan Ünal, bulaşma hızını belli bir seviyede tutmaya çalıştıklarını, ancak İtalya'daki gibi bir seyir izlemesi halinde hastanelerinin bloke olacağını söyledi.

"HERKES KENDİNİ POZİTİF SAYSIN"

Ünal bu noktada şu uyarıyı yaptı:

"Bir taraftan hastalarımızı tedavi edeceğiz ama en önemli iş yeni vaka bulaşmasına engel olmak. Herkes kendisini pozitif saysın ona göre tedbirini alsın. Bulaşabilir ve bulaştırabilir saysınbu 3 haftada"

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