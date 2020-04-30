Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır
30.04.2020 21:23 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:31

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, 30 Nisan koronavirüs rakamlarını değerlendirdi. Türkiye'deki verilerin iki haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirten Recep Öztürk, "Türkiye vaka sayısında plato çizmeye başladı. Sevindirici gelişmelerin başında iyileşen hasta sayılarımızın oranı geliyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, katıldığı bir canlı yayında 30 Nisan koronavirüs tablosunu değerlendirdi.

"TÜRKİYE BİR PLATO ÇİZMEYE BAŞLADI"

Türkiye'deki verilerin yaklaşık 2-2.5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirten Recep Öztürk, "Bu rakamlar daha önceki günlerin rakamlarıyla kıyaslanıyor. Ama yaklaşık bir haftadır ise daha anlamlı düşüşler yaşıyoruz. Günler içinde küçük dalgalanmalar, küçük farklar olsa bile bu düşüşler devam ediyor. Türkiye bir plato çizmeye başladı. Çok sevindirici gelişmelerin başında iyileşen hasta sayılarımızın oranı geliyor. Bu hızla artıyor. Dünya ortalamasına baktığımız zaman yüzde 30'u biraz aşan bir rakam var ve biz bunu hızlı bir şekilde aştık" ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZDA BÜYÜK ARTIŞ VAR"

Prof. Dr. Recep Öztürk, hem yoğun bakımda hem de ventilatöre bağlanan hasta sayısında ciddi bir azalmanın olduğunu belirterek, "İyileşme oranlarımızda neredeyse yarı yarıya doğru bir gidiş var. Bu başarının temelinde ekip halinde çok iyi, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın etkisi var. Tabi ilaçların çok önceden temin edilmiş olması bunların algoritmalarının belirlenmiş olması, Türkiye'nin ortak bir sorumlulukla bu tedaviyi belirlemiş olması ve bu tedavilerin gerçekten çok erken veriliyor olması önemli etkenlerden" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 42 bin 4 test yapıldı ve 2 bin 615 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 93 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 174'e, toplam vaka sayısı ise 120 bin 204'e yükseldi. İyileşen hasta sayısındaki artış son 24 saatte 4 bin 846 artarak 48 bin 886'ya yükseldi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır

PLATO NEDİR?

Plato dönemi genellikle diyetisyenlerin kullandığı bir terim. Kilo vermenin durduğu dönem plato dönemi adı veriliyor. Koronavirüs vaka sayılarında ise plato çizimi terimi, yukarı doğru giden grafik çizgisinin yatay şekilde seyretmesidir.

Plato aşaması hızla yükselen bir grafikte yükselişin durduğu ve yatay seyre geçildiğini gösteren tabloya denir.

Yayla (plâto) yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış yüksekte kalan düz arazi şeklidir. Bu coğrafi benzetmeden dolayı plato çizimi denmektedir.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır

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