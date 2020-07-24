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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan Kurban Bayramı ve öncesinde "2 M-2 E Kuralı" uyarısı...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada yapılacakların başında gelen "maske, mesafe-el hijyeni ve ellerin ağıza, buruna ve gözlere dokunmaması" kurallarının kurban satış ve kesim...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan Kurban Bayramı ve öncesinde
24.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:46

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada yapılacakların başında gelen "maske, mesafe-el hijyeni ve ellerin ağıza, buruna ve gözlere dokunmaması" kurallarının kurban satış ve kesim yerlerinde geçerli olması gerektiğini bildirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların belediyeler tarafından belirlenen ve onaylanan yerler dışında kurban alışverişi ya da kurban kesimi yapmaması gerektiğini kaydetti.

Her sorumluluk sahibi vatandaşın kendisini bir "Kovid-19 pandemi gönüllüsü" olarak kabul etmesinin önemine değinen Metintaş, şöyle devam etti:

"Kovid-19'dan korunmada yapılacakların başında gelen '2 M-2 E Kuralı' yani 'maske, mesafe - el hijyeni ve ellerin ağıza, buruna ve gözlere dokunmaması kuralları' her yerde olduğu gibi kurban satış ve kesim yerlerinde de geçerli olmalıdır. Hayvan satış alanlarında her 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalıdır. Giriş ve çıkış kapıları ayrı ve kontrollü olmalıdır. Bir yasak olmasa bile Kovid-19 risk grubundaki 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan bireylerin hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmaması daha uygun olacaktır. Hayvan kesimi sırasında kesimi yapmak üzere yan yana gelen insanlar arasında 1 metreden daha az mesafe olacağından bu sırada vatandaşların mutlaka maskeye ek olarak yüz koruyucu takmalıdır, eldiven sadece ete dokunma sürecince takılmalı, sonrasında hemen çıkarılmalı ve eller su ve sabunla yıkanmalıdır."

Metintaş, her bir hayvan kesimi ya da et parçalaması sonrası eldivenin değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Kurban kesimi randevu ile 3 güne yayılmalıdır"

Kurban kesiminin Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde gerçekleşebileceğinden kesim alanlarında kalabalık oluşumunu azaltmak için randevulu sistem kullanılarak kesim işlerinin 3 güne yayılması gerektiğine değinen Metintaş, şu görüşlerini paylaştı:

"Et kesimi, parçalanması, poşetlenmesi ve dağıtımı sırasında hem genel hijyen kurallarına hem de 2M-2E Kuralı'na uyulmalıdır. Bunun için etle temas öncesi ve sonrası eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Dağıtılacak etler parçalar halinde ayrı ayrı poşetlenmelidir, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanlar et dağıtımı yapmamalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren, Kovid-19 tanısı alan ve temaslısı olan kişiler kurban eti dağıtımı yapmamalıdır. Dağıtım sırasında maske takılarak sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır."

Kaynak: AA

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