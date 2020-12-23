Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Kanlı Noel" olayında eşi ve çocuklarını kaybeden Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu çıktı

Türkiye'de pandemi sürecinde öne çıkan isimlerden biri olan Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kıbrıs'ta tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen olayda eşi ve çocuklarını kaybeden Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu. O günleri anlatan Prof. Dr. İlhan, "Bizim evin banyosuna gizlenen 3 abimi tarayarak şehit ettiler" ifadelerini kullandı.

21 Aralık 1963 tarihi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en karanlık günlerden biriydi. EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesi, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için kanlı saldırılar yapıyordu. O dönemde Kıbrıs'ta bulunan askeri hastanenin yöneticiliğini yapan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın küvette kurşuna dizilen üç çocuğu ve eşi, yüzlerce masum sivilin katledildiği bu saldırıların sembolü olarak tarihe geçti.

Tabip Binbaşı Nihat İlhan

"EVİN BANYOSUNDA SAKLANAN 3 ABİMİ TARAYARAK ŞEHİT ETTİLER"

'Kanlı Noel' olarak bilinen olayın yıldönümünde, Nihat İlhan'ın oğlu olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeniden o günlere döndü:

"Ben Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanıyım. Aynı zamanda da 1963 yılında eşi ve 3 çocuğu Rumlar tarafından şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğluyum. Bundan 57 yıl önce 21 Aralık 1963'te Rumlar ayaklanarak o sırada birlikte yaşanan Lefkoşa'da Türk mahallelerini basıyorlar. Ledra Palas dediğimiz Birleşmiş Milletler Karargâhı'na çok yakın mesafede ve şu an Mürüvvet İlhan Sokak olan mahalleye geliyorlar. Önlerine çıkan evlerdeki Türk vatandaşlarını tarayarak ilerliyorlar. Bizim evimize girdikten sonra evin banyosunda saklanmış olan rahmetli 3 abim; Murat, Kutsi, Hakan ve anneleri Mürüvvet İlhan'ı tarayarak şehit ediyorlar. Aynı zamanda ev sahibimiz, onun eşi ve kızını da tarıyorlar.

BABAM CEPHEDEYMİŞ

Babam 1963 yılında Kıbrıs'taki alayın baştabipliği görevini yapıyor. Hem genel cerrah hem ortopedi uzmanı askeri doktor. O sırada görev için orada bulunmakta. Kendisi çatışmaların bulunduğu bölgede askeri hastanenin sorumluluğunu yürütüyor. Burada da çatışmalarda yaralanan hem Türk tarafından hem de Yunan tarafından kişilerin tedavisini sağlıyor. Ev BM Karargâhı Ledra Palas'a kuşbakışı baktığınız zaman 500 metre bile olmayan bir yerde. Bu bölge güvenli olduğu hem de şehrin merkezinde olduğu için bir sorun olmayacağını düşünüyor"