Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Kanlı Noel" olayında eşi ve çocuklarını kaybeden Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu çıktı
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Kanlı Noel" olayında eşi ve çocuklarını kaybeden Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu çıktı

23.12.2020 08:34 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:12

Türkiye'de pandemi sürecinde öne çıkan isimlerden biri olan Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kıbrıs'ta tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen olayda eşi ve çocuklarını kaybeden Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu. O günleri anlatan Prof. Dr. İlhan, "Bizim evin banyosuna gizlenen 3 abimi tarayarak şehit ettiler" ifadelerini kullandı.

21 Aralık 1963 tarihi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en karanlık günlerden biriydi. EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesi, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için kanlı saldırılar yapıyordu. O dönemde Kıbrıs'ta bulunan askeri hastanenin yöneticiliğini yapan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın küvette kurşuna dizilen üç çocuğu ve eşi, yüzlerce masum sivilin katledildiği bu saldırıların sembolü olarak tarihe geçti.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, 'Kanlı Noel' olayında eşi ve çocuklarını kaybeden Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu çıktı
Tabip Binbaşı Nihat İlhan

"EVİN BANYOSUNDA SAKLANAN 3 ABİMİ TARAYARAK ŞEHİT ETTİLER"

'Kanlı Noel' olarak bilinen olayın yıldönümünde, Nihat İlhan'ın oğlu olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeniden o günlere döndü:

"Ben Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanıyım. Aynı zamanda da 1963 yılında eşi ve 3 çocuğu Rumlar tarafından şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğluyum. Bundan 57 yıl önce 21 Aralık 1963'te Rumlar ayaklanarak o sırada birlikte yaşanan Lefkoşa'da Türk mahallelerini basıyorlar. Ledra Palas dediğimiz Birleşmiş Milletler Karargâhı'na çok yakın mesafede ve şu an Mürüvvet İlhan Sokak olan mahalleye geliyorlar. Önlerine çıkan evlerdeki Türk vatandaşlarını tarayarak ilerliyorlar. Bizim evimize girdikten sonra evin banyosunda saklanmış olan rahmetli 3 abim; Murat, Kutsi, Hakan ve anneleri Mürüvvet İlhan'ı tarayarak şehit ediyorlar. Aynı zamanda ev sahibimiz, onun eşi ve kızını da tarıyorlar.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, 'Kanlı Noel' olayında eşi ve çocuklarını kaybeden Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu çıktı

BABAM CEPHEDEYMİŞ

Babam 1963 yılında Kıbrıs'taki alayın baştabipliği görevini yapıyor. Hem genel cerrah hem ortopedi uzmanı askeri doktor. O sırada görev için orada bulunmakta. Kendisi çatışmaların bulunduğu bölgede askeri hastanenin sorumluluğunu yürütüyor. Burada da çatışmalarda yaralanan hem Türk tarafından hem de Yunan tarafından kişilerin tedavisini sağlıyor. Ev BM Karargâhı Ledra Palas'a kuşbakışı baktığınız zaman 500 metre bile olmayan bir yerde. Bu bölge güvenli olduğu hem de şehrin merkezinde olduğu için bir sorun olmayacağını düşünüyor"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, 'Kanlı Noel' olayında eşi ve çocuklarını kaybeden Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu çıktı
Haber Yorumları (10)
GÜL: Allah sabirlar versin! Allah rahmet etsin!!! Allah bizi imansizin serrinden korusun!!!
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GÜL: O zamanlar Ben cocukdum ve tv de makarios adinda adam haberlerde cikinca babamin ekrana tükürdügünü gördüm o zamanlar anlamamistim.....
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MALATYALI: BANA SİREBRENİCA YI HATIRLATTI HANİ ŞU HOLLANDALI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASKERLERİNİN SÖZDE HİMAYESİNDE OLUPTA TOPLU SOYKIRIMA UĞRAYAN İNSANLAR ŞUNU DEFALARCA YAŞAYARAK GÖRDÜKKİ MÜSLÜMAN İÇİN MÜSLÜMANIN EGEMEN OLDUĞU YERDEN BAŞKA GÜVENİLECEK HİÇBİR YER YOK BM MÜSLÜMANLARA KARŞI
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