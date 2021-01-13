Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bir süredir konuşulan "15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak" iddiasına yanıt verdi. Kontrollü ve 'yeni normal' kurallar çerçevesinde bir hazırlık içine girilmesi gerektiğini dile getiren Kara, "Risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz" dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" vermesinin ardından ilk aşı Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Türkiye'de yarın başlayacak olan aşılama programıyla birlikte salgının kontrol altına alınması beklenirken, kasım ayında getirilen Kovid-19 tedbirlerinin de ne zaman esnetileceği merak konusu oldu.

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bir süredir konuşulan "15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak" iddiası ile ilgili konuştu. Kara, "Bizim öncelikle birkaç parametreyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bir an evvel kendimizi, kontrollü ve yeni normal kurallar çerçevesinde bir normale dönüşe hazırlamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın okulları, gençlerimizin üniversiteleri ve ekonomik yaşamın devamı için aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Öncelikle bizim temel amacımız sağlık ve olmazsa olmazımız kayıplarımızı azaltmak. Ama hemen bunun arkasında bir planlamanın olması gerekiyor. O bakımdan aşılar çok önemli. Özellikle kayıplarımızı hızla azaltabilirsek, risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

13 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 971'i semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 173 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 325'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 355 bin 839'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 463 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi. Toplam test sayısı 26 milyon 729 bin 595'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 652'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.