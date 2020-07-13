Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir televizyon programında "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İllerdeki vaka sayılarının bu konuda belirleyici olacağını dile getiren Kara, "Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'den sonra daha netleşmiş olur" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

Bayramımız için biraz zamanımız var. Çok irmik bir süreç içerisindeyiz. Rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine. Yani ilden nüfus çıkışı mı olur yoksa girişi mi olur? Hepsini değerlendirmemiz lazım. Bazı illerimizde rakamın çok düşük olduğunu biliyoruz. Daha değerlendirmek için biraz erken. Önümüzdeki hafta illerdeki rakamların ortaya çıkması daha değerlendirici olacak.

Bugün baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, biraz Bursa, Gaziantep'te rakamlarımızın yüksek olduğunu biliyoruz. Ama böyle devam eder, ya da vaka azalır... Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'den sonra daha netleşmiş olur. 1 hafta öncesinden yani.