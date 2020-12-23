Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım
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Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım

23.12.2020 00:38 | Son Güncelleme: 23.12.2020 01:00

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından koronavirüsün yeni mutasyonu hakkında açıklama yaptı. ''2021'i de 2020 gibi virüse kaptırmayalım" diyen Özlü, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

İngiltere'de görülmeye başlanan mutasyona uğramış koronavirüs dünyada paniğe yol açtı. İngiltere dışında Danimarka, Hollanda Güney Afrika ve İtalya'da da mutasyona uğrayan virüsün görüldüğü tespit edildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de vatandaşlara virüse karşı önemli uyarılarda bulundu.

"VİRÜS KENDİ BAŞINA BİZE BULAŞMAZ"

Prof. Dr. Özlü, şunları belirtti: "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 hakkında çok şey konuşuluyor. Henüz tek bildiğimiz: virüsün bu varyantının daha kolay ve hızlı yayılması. Bunun bize söylediği ise: "aşılanıncaya kadar sosyal izolasyon, fiziksel mesafe, maske ve el hijyenine öncekinden iki kat daha fazla dikkat et." Bulaşıcılığı ne kadar artarsa artsın, virüs kendi başına bize bulaşamaz. Onu taşıyan biri, ancak bize bulaştıracaktır. Virüsü bize bulaştıracak kişi: sevdiğimiz, güvendiğimiz, bize zarar vermeyeceğine inandığımız, yanında kendimizi güvende hissedip tedbiri elden bıraktığımız, araya mesafe koymadığımız, sarılıp kucaklaştığımız, birlikte yiyip içtiğimiz biri olacaktır."

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den mutasyonlu korona uyarısı: 2021'i de kaptırmayalım
Prof. Dr. Tevfik Özlü

"2021'İ DE 2020 GİBİ VÜRÜSE KAPTIRMAYALIM"

"Virüs mutasyon geçirip, daha tehlikeli hale gelse bile, eğer biz ona fırsat vermedikçe, bize zarar veremez. 2021'i de 2020 gibi virüse kaptırmayalım. Sevdiklerimize zarar vermemek ve sevdiklerimizden zarar görmemek için, aşılama ile salgını durduruncaya kadar hane halkımız dışındakilerle aramıza mesafe koyalım, evimizde hane halkımızla kalalım. Hepimizin hayatı zora girdi, yorulduk. Bu sürecin daha da uzamaması, zararın büyümemesi için birbirimize yardım edelim. Bir araya gelmeyelim."

KORONANIN YENİ MUTASYONU YÜZDE 70 DAHA BULAŞICI

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, ülkede keşfedilen türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da bu Kovid-19 türünün kontrolden çıktığını açıklamıştı.

Kovid-19'un bu türünün İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülmesi üzerine Türkiye gibi birçok ülke İngiltere ile uçuşları durdurmuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım
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