Bilim Kurulu Üyesi Koronavirüs Bitiş Tarihi Hakkında Açıklama Yaptı
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İlhami Çelik, Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji, Haber

Bilim Kurulu Üyesi Koronavirüs Bitiş Tarihi Hakkında Açıklama Yaptı

Koronavirüsün bitişi ve normal hayata dönüşün yakında olacağını belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.

26.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:27
Bilim Kurulu Üyesi Koronavirüs Bitiş Tarihi Hakkında Açıklama Yaptı

Koronavirüsün bitişi ve normal hayata dönüşün yakında olacağını belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, salgının ülkemizde yavaşlamaya başladığını ancak henüz pik noktasına ulaşmadığının altını çizdi.,

Koronavirüs Bitiş Tarihi Ne Zaman Olacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhami Çelik ülkemizdeki Koronavirüsün gidişatını değerlendirdi. Vaka sayılarının düşük seviyede olduğunu ve bunun ümit verici olduğunu dile getiren Çelik, hastalığın 1-2 haftada zirve yapmasını beklediklerini de aktardı.

"ABD şu anda en fazla hasta sayısına ve ölüm oranına sahip ülke olarak gözüküyor. Türkiye ise 7'nci sırada. Türkiye'nin hem milyondaki vaka sayısı hem de milyondaki ölüm sayısı açısından bu ilk 7 ülke arasında en iyisi olduğunu görüyoruz. Beklenen artış normal, zaten yedi günde iki katına çıkmasını bekliyorduk"

Normal hayata geçiş kolay olmayacak

Sokağa çıkma yasakları sayesinde virüsün engellediğini ifade eden Prof. Çelik, enfeksiyon zincirini kırabilmek için iki insanın bir araya gelmesini önlemenin doğru olacağını söylüyor. Ayrıca Çelik'in aktardıklarına göre, genç vatandaşların yasaktan dolayı psikolojisi etkilendi ve bu salgın bittiğinde geriye kalanların da hesaplanması gerekiyor.

"Haziran gibi normal hayata geçiş başlar diye düşünüyoruz. Pik yaptı mı Türkiye'de? Henüz yapmadı ve pik yapmak için henüz 1-2 hafta olduğu kanısındayım.

Ortamdaki maskeden bulaşma riski var mı? Bunu demek çok zor ama bu ahlaki olarak ve çevre temizliği açısından doğru değil. Bunların yoğun virüs temasını maruz kaldığını görürsek tıbbi atıklara atılmasında fayda var. Bulaştan çok bunu çevreyi kirletmemek adına gerektiğini düşünüyorum"

Kaynak: Tamindir

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