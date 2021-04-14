Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan, aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi
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Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan, aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi

Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ - Haberler | Güncel
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan, aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı randevusuna gidilmemesi sonucu ortaya çıkacak aşı israfı riskine karşı yedek liste önerisinde bulundu.

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı randevusuna gidilmemesi sonucu ortaya çıkacak aşı israfı riskine karşı yedek liste önerisinde bulundu. İlhan, "Diyelim ki 60 kişi randevu aldı, gün sonuna geldiğimizde 58 kişi geldi. Bunun için yedek aşı listesi oluşturulabilir" dedi.

Biontech aşısında randevu aldığı halde yaptırmayanlar nedeniyle aşının çöpe gitme ihtimali endişelendirdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Biontech aşısı ile ilgili son dönem israf olduğuna dair bazı bilgiler ortaya çıktığını hatırlatarak, "Ancak burada şöyle bir durum var; bir şişeden 6 doz kadar aşı çıkıyor. Bu 6 dozun planlaması yapılırken 6 kişi gelecek şekilde planlama yapılıyor. Diyelim ki 60 kişi randevu aldı, gün sonuna geldiğimizde 58 kişi geldi. O zaman o 2 doz için biraz sıkıntı karşımıza çıkabiliyor" dedi.

'YEDEK LİSTE YAPILABİLİR'Prof. Dr. İlhan, olası israfın önüne geçebilmek için yedek listeler oluşturulabileceği önerisinde bulunarak, "Bunun için de yedek aşı listesi oluşturulabilir; aşı olmak isteyen gönüllüler varsa öncelikli risk grubunda olanlardan, ya da hangi yaş grubundaysa oradan, yakındaki kişiler çağrılabilir, böylece olası israf da engellenebilir. Ancak bu sanıldığı ya da söylendiği kadar çok fazla değil; çünkü 6'lı 6'lı randevu veriliyor belli bir saate, o geldikten sonra da kişilerin aşısı yapılıyor. Biontech aşısı Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerine zaten talep çok fazla olduğu için diyelim ki saat 09.30'a vatandaşlarımız randevu aldı, 6 kişiye randevu veriliyor, 3 odada olacaksa da değişen bir şey söz konusu değil, aşı açıldıktan sonra öbür vatandaş da oraya geliyor, diğeri de oraya geliyor ve aşılama süresi tamamlanıyor" diye konuştu.'RANDEVU TARİHİNE RİAYEET ETMELERİ GEREKİR'Prof. Dr. İlhan, vatandaşlara aşı randevularına uyma çağrısında bulunarak, "Ama dediğim gibi gün sonunda örneğin randevu alınıp gelinmezse 6 kişiye erişmek bazen zor olabiliyor akşam saatlerinde, bu nedenle belki 1 ya da 2 dozda israf durumu söz konusu olabilir. Bunun için de vatandaşlarımızın randevu aldıkları tarihe riayet etmeleri, hem başkalarının haklarını yememeleri hem de kendi aşılarını zamanında olmaları doğru bir yaklaşım olacaktır. Yedek liste ile bunun önüne geçmek mümkün" ifadesini kullandı. 

Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan, aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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